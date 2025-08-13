У Кременчуці відбудеться забіг на честь загиблих Героїв російсько-української війни

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 88

У Кременчуці 30 серпня відбудеться Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради.

У документі зазначено, що відбудеться забіг на території парку Слави та Придніпровського парку. Орієнтовний час проведення — із 9.00 до 11.00.

Захід відбуватиметься із дотриманням усіх безпекових вимог, тож під час повітряної тривоги для усіх учасників буде забезпечений доступ до укриття у Міському палаці культури.

Також під час забігу на маршруті чергуватимуть медики, а безпеку громадян забезпечуватимуть представники Кременчуцького райуправління поліції та батальйону патрульної поліції.

Всеукраїнський забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України» — це щорічна ініціатива вшанування пам’яті Захисників і Захисниць, які віддали життя за свободу та незалежність України. Під час забігу учасники можуть вшанувати пам’ять конкретного Героя чи Героїні, близької або незнайомої людини.

Пройде такий самий забіг цьогоріч і в Полтаві. Торік до участі в заході долучилися понад тисяча жителів з усієї області.