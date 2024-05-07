«Благоустрій Кременчкука» закупив квітів майже на 100 тисяч гривень

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Продукцію мають доставити до кінця травня цього року

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» закупив розсадницьку продукцію (квіти) майже на 100 тисяч гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівля відбулась без використання електронної системи — договір уклали напряму з підприємцем Вячеславом Колотієвським.

Що закупило підприємство:

1646 шт. — бегонія mix

1446 шт. — колеус mix

1000 шт. — сенеція

80 шт. — діхондра (9 гор.)

200 шт. — пеларгонія ампельная mix (9 гор.)

50 шт. — сурфінія мікс (15 гор.)

Продукцію мають доставити до кінця травня цього року.

Що відомо про підприємницьку діяльність Вячеслава Колотієвського

За даними Clarity Project, ФОП Вячеслав Колотієвський був зареєстрований на початку 2022 року. Має усього 2 договори на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Їх уклали з ФОП кременчуцьке комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» та Запорізька міська рада у перші дні травня 2024 року.

Нагадаємо, на початку березня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» скасував тендери на закупку дерев, кущів та однорічних квітів. Загальна сума двох угод складала понад 4,5 млн грн. У квітні підприємство показало, як у їх теплицях вирощують до 30 тисяч квітів за сезон.