«Благоустрій Кременчкука» закупив квітів майже на 100 тисяч гривень

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» закупив розсадницьку продукцію (квіти) майже на 100 тисяч гривень. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Закупівля відбулась без використання електронної системи — договір уклали напряму з підприємцем Вячеславом Колотієвським.
Що закупило підприємство:
Продукцію мають доставити до кінця травня цього року.
За даними Clarity Project, ФОП Вячеслав Колотієвський був зареєстрований на початку 2022 року. Має усього 2 договори на загальну суму майже 200 тисяч гривень. Їх уклали з ФОП кременчуцьке комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» та Запорізька міська рада у перші дні травня 2024 року.
Нагадаємо, на початку березня комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» скасував тендери на закупку дерев, кущів та однорічних квітів. Загальна сума двох угод складала понад 4,5 млн грн. У квітні підприємство показало, як у їх теплицях вирощують до 30 тисяч квітів за сезон.
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