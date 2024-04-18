Учні з Кременеччини візьмуть участь у Міжнародній конференції GLOBE

22 квітня учні Піщанської гімназії візьмуть участь у Міжнародній учнівській конференції GLOBE (GLOBE Student Conference 2024). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації. Учнівська команда називає себе «Відважні» та презентує проєкт «Моє екологічне село».
Вісім учнів на чолі з керівницею проєкту відвідають наукову конференцію з нагоди Всесвітнього Дня Землі, повідомляють в ОВА.
Нагадаємо, ліцеїст з Кременчука виборов срібло на Європейській олімпіаді з експериментальної науки.
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