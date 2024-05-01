У 2023 році Ferrexpo інвестувала понад $101 млн в українські активи

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Попри війну в Україні, Ferrexpo продовжує тримати курс на розвиток бізнесу, спрямувавши 70% від цих капітальних інвестицій у проєкти розвитку

Гірничо-металургійна компанія Ferrexpo, що пройшла лістинг на Лондонській фондовій біржі, інвестувала у 2023 році в українські активи $101 мільйон (за курсом НБУ на момент публікації — понад 4 млрд грн). Про це з посиланням на річний звіт Ferrexpo повідомляє портал GMK Center.

Видання повідомляє, що попри війну в Україні, Ferrexpo продовжує тримати курс на розвиток бізнесу, спрямувавши 70% від цих капітальних інвестицій у проєкти розвитку.

Серед найбільш значущих проєктів розвитку у 2023 Група виділила:

$44 млн — розкривні роботи для зростання обсягів виробництва у майбутньому, проєкти на збагачувальній фабриці та лініях огрудкування в рамках програми розширення для збільшення виробництва;

$13 млн — удосконалення комплексу прес фільтрації, загальна вартість якого складає $160 млн, що дозволяє покращити якісні характеристики окатків і збільшити обсяги виробництва;

$3 млн — розвиток Біланівського ГЗК;

Загалом же, від первинного розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі, що відбулось у 2007 році, Ferrexpo інвестувала в Україну понад $3,4 млрд, що відповідно до розрахунків GMK Center є одним із найбільших показників інвестицій в українську промисловість із часткою 2,5% від загального показника.