Такий великий біль і гордість: у Кременчуці попрощалися із полеглим солдатом Олегом Афанасенком

Сьогодні, 1 травня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися із полеглим українським захисником Олегом Афанасенком. Народився загиблий 22 травня 1973 року у Кременчуці, до лав Збройних сил України приєднався у червні 2023 року.
Провести Олега в останню путь прийшли рідні, друзі та знайомі.
Спогадами про колишнього учня, а нині — полеглого військового поділилася вчителька Ніна Леонтіївна. Говорить, пригадує Олега як щирого, вихованого, доброзичливого хлопця.
Жінка пригадує, як торік військовий приходив у відпустку. Каже, усі тоді дуже раділи, що Олег певний час може побути удома. А за день до від’їзду він обійняв її й каже «Якби Ви знали, як мені не хочеться повертатися в оте пекло. Але треба…».
Тривалий час військовослужбовця вважали зниклим безвісти, розповідає військовий із позивним «Лиман».
Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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