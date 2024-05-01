Такий великий біль і гордість: у Кременчуці попрощалися із полеглим солдатом Олегом Афанасенком

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 968

Сьогодні, 1 травня, у Міському палаці культури Кременчука попрощалися із полеглим українським захисником Олегом Афанасенком. Народився загиблий 22 травня 1973 року у Кременчуці, до лав Збройних сил України приєднався у червні 2023 року.

Провести Олега в останню путь прийшли рідні, друзі та знайомі.

Спогадами про колишнього учня, а нині — полеглого військового поділилася вчителька Ніна Леонтіївна. Говорить, пригадує Олега як щирого, вихованого, доброзичливого хлопця.

— І от зараз його немає, а залишився такий великий жаль, такий біль і гордість, і все найкраще, що можна сказати про хорошу людину.

Жінка пригадує, як торік військовий приходив у відпустку. Каже, усі тоді дуже раділи, що Олег певний час може побути удома. А за день до від’їзду він обійняв її й каже «Якби Ви знали, як мені не хочеться повертатися в оте пекло. Але треба…».

Тривалий час військовослужбовця вважали зниклим безвісти, розповідає військовий із позивним «Лиман».

— Служив Олег на посаді командира кулеметного відділення роти вогневої підтримки. Загинув 12 лютого під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Новоукраїнка Волноваського району на Донеччині, — говорить військовослужбовець.

Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.