Як військовим дистанційно отримати безоплатну дерматовенерологічну допомогу

Що треба зробити, щоб протягом доби отримати від лікарів
Дерматовенерологічна гвардія України (ДГУ) запустила вебсайт «Derm Guard», у якому військові та їхні родини можуть отримати безоплатну лікарську допомогу. Про це повідомили у Міністерстві здоров’я України.
За словами медиків, через умови, в яких перебувають наші герої на передовій, високе психологічне навантаження та проблеми, пов’язані з постійним носінням берців, кількість воїнів із так званою «траншейною стопою», псоріазом, вітиліго та алергією невпинно збільшується.
Щоб отримати допомогу, військовим достатньо зайти на сайт, заповнити коротку форму, додати до неї кілька фотографій ураженої ділянки й натиснути кнопку «Відправити». Протягом 12-24 годин лікарі підготують розгорнуту відповідь із діагнозом і схемою лікування.
— Ті пацієнти, які потребують медикаментозної допомоги, мають можливість безоплатно отримати всі необхідні ліки від «Derm Guard», — зазначили у МОЗ.
Також будь-який військовий або член його родини може відправитись в один із медзакладів, що співпрацює з проєктом, для проходження лікування офлайн.
При цьому, всі послуги надаватимуться безоплатно.
Дерматовенерологічна гвардія України — це спілка лікарів-дерматовенерологів, які у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством оборони України та волонтерськими організаціями розв’язують питання щодо лікування та профілактики дерматовенерологічних захворювань військовослужбовців України.
Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» лікар-інтерн дерматовенеролог і координатор ДГУ Назар Цалік, по допомогу до лікарів проєкту щодня звертаються 10-15 військових вже протягом 4 міс.
— У перспективі — надання такої ж дистанційної допомоги й вимушеним переселенцям. Тому, йде активній набір лікарів з усієї України, — зазначив Назар Цалік.
Серед тих, хто надає дерматологічну допомогу в ДГУ:
- Олександр Літус — професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної і лабораторної імунології НУОЗУ ім. П. Л. Шупика, Заслужений лікар України, co-founder Medical Knowledge Hub.
- Ганна Стовбир — президентка «Товариства дослідження стопи та нігтів України», лікарка-дерматологиня, дитяча дерматологиня, подологиня клініки персоналізованої медицини EuroDerm.
- Марина Анфілова — докторка медичних наук, професорка кафедри шкірних і венеричних хвороб з курсом післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, президентка Української академії дерматовенерології (UADV).
- Богдан Литвиненко — лікар дерматоонколог, хірург, дерматовенеролог, директор клініки персоналізованої медицини EuroDerm, асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної й лабораторної імунології НУОЗУ ім. П. Л. Шупика, co-founder Medical Knowledge Hub, офіційний представник IDS в Україні.
- Сергій Василенко — дерматоонколог, хірург-дерматолог, завідувач дермато-хірургічного відділення клініки персоналізованої медицини EuruDerm.
- Вадим Боровіков — кандидат медичних наук, асистент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика.
- Ольга Лукаш — лікарка-дерматовенерологиня, дитяча дерматовенерологиня, подологиня клініки персоналізованої медицини «EuroDerm».
- Олександр Циганенко — начальник евакуаційного відділення медичної роти 4 окремої танкової бригади, член «Асоціації подологів України», подолог, завідувач паліативного відділення КМКЛ № 6.