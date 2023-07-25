Як військовим дистанційно отримати безоплатну дерматовенерологічну допомогу

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 161

Що треба зробити, щоб протягом доби отримати від лікарів

Дерматовенерологічна гвардія України (ДГУ) запустила вебсайт «Derm Guard», у якому військові та їхні родини можуть отримати безоплатну лікарську допомогу. Про це повідомили у Міністерстві здоров’я України.

За словами медиків, через умови, в яких перебувають наші герої на передовій, високе психологічне навантаження та проблеми, пов’язані з постійним носінням берців, кількість воїнів із так званою «траншейною стопою», псоріазом, вітиліго та алергією невпинно збільшується.

Щоб отримати допомогу, військовим достатньо зайти на сайт, заповнити коротку форму, додати до неї кілька фотографій ураженої ділянки й натиснути кнопку «Відправити». Протягом 12-24 годин лікарі підготують розгорнуту відповідь із діагнозом і схемою лікування.

— Ті пацієнти, які потребують медикаментозної допомоги, мають можливість безоплатно отримати всі необхідні ліки від «Derm Guard», — зазначили у МОЗ.

Також будь-який військовий або член його родини може відправитись в один із медзакладів, що співпрацює з проєктом, для проходження лікування офлайн.

При цьому, всі послуги надаватимуться безоплатно.

Дерматовенерологічна гвардія України — це спілка лікарів-дерматовенерологів, які у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством оборони України та волонтерськими організаціями розв’язують питання щодо лікування та профілактики дерматовенерологічних захворювань військовослужбовців України.

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» лікар-інтерн дерматовенеролог і координатор ДГУ Назар Цалік, по допомогу до лікарів проєкту щодня звертаються 10-15 військових вже протягом 4 міс.

— У перспективі — надання такої ж дистанційної допомоги й вимушеним переселенцям. Тому, йде активній набір лікарів з усієї України, — зазначив Назар Цалік.

Серед тих, хто надає дерматологічну допомогу в ДГУ: