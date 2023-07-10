Спортивні клуби замість ДЮСШ чи разом з ними? У Кременчуці обговорили питання спортивно-масової роботи

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 107

Спортивно-масова робота у Кременчуці потребує оновлення та вдосконалення. Зокрема, задля впровадження сімейного заняття спортом. Одним зі шляхів її розвитку є створення та підтримка муніципальних та приватних клубів на доповнення, а можливо й на заміну, застарілої системи ДЮСШ, яка нам дісталася у спадок від СРСР.

Про це говорили на брифінгу, який відбувся у п’ятницю, 7 липня, в приміщенні кременчуцького спортивного клубу KremenStyle.

— У нас в клубі з березня 2022 року працює секція триатлону — перша в Кременчуці для дітей по цьому виду спорту. Щоправда, на приватних засадах. Ми не отримуємо жодної фінансової підтримки від місцевої влади. Як пояснюють чиновники, наразі немає змоги якось допомагати нашому клубу для роботи з дітьми з міського чи обласного бюджету. Отже, секція тренує дітей за кошти батьків. Шукаємо також допомогу в інших місцях. Так, велосипеди нам надала Українська триатлонна ліга. Дитячі велосипеди отримали з Іспанії. Тобто все це розвивається на нашому ентузіазмі та приватних засадах. Водночас я бачу доволі застарілу та не надто ефективну систему ДЮСШ, яка нам дісталася від СРСР, та фінансується з міського бюджету. Вважаю, що треба будувати нову клубну систему й підтримувати тренерів-ентузіастів ресурсами. Якщо тренер набрав дітей до своєї секції, то він має право розраховувати на допомогу з бюджету. У мене в клубі є два тренери: по плаванню — чемпіон України з інваспорту Володимир Райда та по велоспорту — чемпіон України з велокросу Антон Заіченко. Вони змушені працювати на основній роботі, а тренування дітей — це додаткове заняття, якому вони не можуть приділяти достатньо уваги. А якби хоч трохи допомагало місто — могли б тренувати дітей на повну міру своїх можливостей. Потрібно, щоби тренери, які можуть і хочуть працювати з дітьми, мали таку можливість. Потрібно не тільки підтримувати, а й примножити приватну ініціативу у сфері масового спорту. Великих фінансових вливань на це не знадобиться! Нам потрібні численні старти «юних надій». ЦОП замість зашкарублих ШВСМ та ДЮСШ, — зазначив керівник спортклубу KremenStyle Сергій Кірчик.

Він показав маленьке приміщення, яке винаймає клуб для зберігання спортивного інвентарю, та зауважив, що все це робиться за гроші батьків.

— А навіщо тоді ДЮСШ? Ми були б вдячні, якби влада хоч чимось допомагала клубу. Наприклад, щодо перекриття доріг під час проведення змагань з Триатлону. У парку їх проводити незручно. Триатлон — це олімпійський вид спорту, який виховує витривалість. Він поєднує біг, плавання та велогонки. До речі — це один із базових видів спорту військовослужбовців США. Взагалі, ідея нашого клубу — це сімейне заняття спортом. У нас безплатно займаються батьки разом зі своїми дітьми. І цю практику можна було б поширювати, якби було хоч якесь фінансування, — зауважив Сергій Кірчик.

Він також додав, що раніше на пляжах тренери ОСВОДу займалися навчанням дітей та дорослих навичкам плавання. Наразі цього немає.

— За моєю оцінкою плавати спортивним стилем вміє не більше 20% дорослого населення, а дітей — ще менше. Через це кожного року у водоймах тонуть діти та дорослі. Варто було б поновити таку практику. Особисто я це роблю, але потрібна підтримка, — зазначив Сергій Кірчик.

Його доповнив голова місцевої федерації триатлону з Горішніх Плавнів Володимир Попов, який свого часу тренував учасника Олімпійських ігор. Він зазначив, що складові триатлону — це легка атлетика, плавання та велогонки.

— У нас немає можливості плавати у басейні. Хоча є директор ДЮСШ та басейн. Система директорства взагалі неефективна. Він не може профінансувати навіть ті види спорту які є в його ДЮСШ. А нові види спорту йому взагалі не потрібні. Наявна система гальмує розвиток нових видів спорту. Замість застарілої, централізованої системи ДЮСШ має бути інша. Як у Європі, де є муніципальні клуби, а тренер підписує контракт напряму, отримує фінансування та працює з дітьми й дорослими. А у нас досі в ДЮСШ є завучі! Навіщо завуч тренеру-майстру спорту? Чому він його може навчити? У ДЮСШ, щоб показати результат своєї роботи тренер вимушений сам шукати гроші на організацію занять. Адже, окрім мізерної зарплати, система ДЮСШ йому нічого не дає. І то, яка то зарплата — молодий тренер отримує мінімалку. Після вирахування податків це 5700 грн! У нас був молодий перспективний тренер по стрільбі, який підготував двох майстрів спорту — він пішов з цієї роботи, — розповів Володимир Попов.

Керівник Громадського об’єднання любителів бігу Світловодська, президент ГО «Клуб українських патріотів» Олександр Форостяний розповів як цілий тиждень наприкінці червня (до свята Івана Купали) організовував на пляжі біля набережної сімейні змагання з плавання.

— Ми обладнали на набережній доріжку — 25 метрів. І люди сім’ями приходили. Вчили дітей плавати, проводили змагання, нагороджували грамотами. У суботу, 24 червня, разом з KremenStyle проводили заплив на Блакитних озерах. Потрібні тренери на місцем проживання та відпочинку, щоби організовувати спортивно-масову роботу, — зауважив Олександр Форостяний.