В Україні працює британська машина для розмінування: яка схожа техніка є на озброєнні ЗСУ

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 407

Розмінування залишається одною з головних проблем на деокупованих територіях, де російська армія замінувала сотні гектарів. Тепер розмінування цих територій можна буде зробити швидше та з меншою безпекою для саперів.

Україна придбала одну із найефективніших у світі машин для розмінування – британську Armtac 400 вартістю 18 млн грн. Це стало можливо завдяки донатам через UNITED24. І ця машина вже виконує завдання в Харківській області.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Armtac 400 може керуватися дистанційно оператором з відстані до 800 м. Також керувати нею можна сидячи в броньованій та звукоізольованій кабіні.

Armtac 400 може зачищати понад 2 400 м2 території за годину, знешкоджуючи вибухонебезпечні залишки на глибині до 55 см. А потужна конструкція захищає машину та екіпаж від вибуху протитанкових мін вагою до 10 кг.

Збройні сили України також мають на озброєнні інженерні машини для розмінування. Усі вони були розроблені ще за радянських часів, а тому цю ж техніку має на озброєнні й наш ворог – російська армія.

Завдання по розмінуванню може виконувати інженерна машина розгородження ІМР-2. Вона була розроблена наприкінці 70-х років минулого сторіччя та у 1980 році прийнята на озброєння. В серійному виробництві з 1982 року.

ІМР-2 була створена на базі танка Т-72 з посиленням днища. Для оборони машина озброєна 7,62-мм кулеметом.

Робоче обладнання машини:

універсальний бульдозерний відвал,

кран-телескопічна стріла з маніпулятором-захватом,

колійний мінний трал,

2 пускові установки заряду розмінування.

Колійний мінний трал призначений для самостійного подолання машиною протитанкових мінних полів з протитанкових мін усіх типів. Трал складається з трьох основних частин: лівої та правої ножових секцій і механізму переведення з похідного в робочий стан. У робочому положенні ножі трала заглиблюються в землю. Якщо на їх шляху попадається міна, вона ножами виводиться з ґрунту, потрапляє на відвал і відводиться в сторону за колію гусениць танка.

Окрім механічного видалення (з підривом чи без підриву) мін на ширину колії для організації проїзду через мінне поле, ІМР-2 також може здійснювати прокладення проходів через мінні поля шляхом підриву. Для цього на кормі машини встановлено пускові установки розмінування. Пускові установки вистрілюють по напрямній реактивний снаряд, закріплений із зарядом розмінування. Заряд розмінування падає на мінне поле, відбувається підрив, від якого підриваються найближчі міни. Таким чином створюється безпечний прохід/проїзд через мінне поле.

Швидкість мінного тралення трала – 6-15 км/год. Тобто ІМР-2 може робити проходи в мінних полях саме з такою швидкістю.

Для дистанційного розмінування, а саме створення проходів у мінних полях під час ведення бойових дій призначена самохідна реактивна установка розмінування УР-77 «Метеорит». Її створили та налагодили серійний випуск у 1978 році на базі самохідної гаубиці 2С1 «Гвоздика». Вона має броньований корпус, на якому розміщена пускова установка з двома зарядами розмінування.

Кожний заряд може розчистити від мін прямокутник розмірами 6*90 метрів.

Отже, ширина проходу у мінному полі, який може зробити за лічені хвилини ця техніка, складає від 6 метрів (для протитанкових мін) до 14 метрів (для протипіхотних мін), а його довжина – 80-90 метрів.

Заряд розмінування являє собою капронову оболонку, схожу на пожежний шланг, наповнену вибуховою речовиною, всередині якої проходить детонуючий кабель. Заряд на мінне поле доставляє реактивна порохова ракета, до якої прикріплюється заряд розмінування. А вже до нього причіплюється гальмівний канат. Дальність польоту заряду складає від 200 до 500 метрів.

Через видовищний політ у військах цю установку називали «Змій Горинич».

Після падіння заряду УР-77 від’їжджає назад, тягнучи заряд за гальмівний канат для його випрямлення та натягнення за потреби на мінне поле. З пульта управління підривається детонуючий кабель, а від нього ініціюється одночасний підрив усього заряду. В результаті підриву детонують міни на мінному полі поруч із зарядом і у мінному полі створюється прохід.

Час повного циклу розмінування складає від 3 до 5 хвилин.

Серед недоліків установки розмінування УР-77 «Метеорит» - її слабке бронювання, яке забезпечує лише протикульовий захист.

Портал Oryx говорить про доволі високий рівень втрат росіян по УР-77 – на полі бою знищено 4 такі установки, а захоплено підрозділами ЗСУ ще 9 таких установок, як трофеї.