Опікове відділення у Кременчуцькій ЦРЛ, де знайшли коронавірус, продовжує працювати

Сегодня, 14:33 Просмотров: 1 613 Комментариев: 7

Під час засідання штабу в мерії обговорювали, що з цим робити далі

Опікове відділення у Кременчуцькій Центральній районній лікарні, де на коронавірус захворіло багато медиків, продовжує працювати. Цю інформацію обговорювали сьогодні в мерії під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.

- Я ж не можу заборонити роботу, я не директор лікарні. Я казав, що пацієнтів з опіками ми будемо приймати у лікарню інтенсивного лікування, проводити їм протишокову терапію. А потім за необхідності запрошувати фахівців з Центральної районної лікарні, щоб проводити подальше ведення. Поки що таких звернень від Марії Володимирівни (Ігнатчук — директор ЦРЛ — ред.) не було, - доповів Максим Середа, керівник міського управління охорони здоров'я, відповідаючи на запитання мера щодо роботи опікового відділення.



Мер Вітілій Малецький запропонував йому звернутися до обласного управління охорони здоров'я з тим, щоб в подальшому використовувати інше опікове відділення в області для госпіталізації, враховуючи ситуацію з COVID-19 у ЦРЛ.

- Я розумію, що опік — це ургентний стан, і треба швидко госпіталізувати пацієнта. Але везти в лікарню, в якій коронавірус, і який може бути і в медичних працівників — це не найкраща ситуація, - заявив Віталій Малецький.



Він підкреслив, що Кременчук зараз госпіталізує пацієнтів з району у міські лікарні, щоб убезпечити від коронавірусу.