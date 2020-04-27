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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

Опікове відділення у Кременчуцькій ЦРЛ, де знайшли коронавірус, продовжує працювати

Сегодня, 14:33 Просмотров: 1 613 Комментариев: 7

Під час засідання штабу в мерії обговорювали, що з цим робити далі

Опікове відділення у Кременчуцькій Центральній районній лікарні, де на коронавірус захворіло багато медиків, продовжує працювати. Цю інформацію обговорювали сьогодні в мерії під час засідання штабу з ліквідації надзвичайної медико-біологічної ситуації.

 

- Я ж не можу заборонити роботу, я не директор лікарні. Я казав, що пацієнтів з опіками ми будемо приймати у лікарню інтенсивного лікування, проводити їм протишокову терапію. А потім за необхідності запрошувати фахівців з Центральної районної лікарні, щоб проводити подальше ведення. Поки що таких звернень від Марії Володимирівни (Ігнатчук — директор ЦРЛ — ред.) не було, - доповів Максим Середа, керівник міського управління охорони здоров'я, відповідаючи на запитання мера щодо роботи опікового відділення.


 Мер Вітілій Малецький запропонував йому звернутися до обласного управління охорони здоров'я з тим, щоб в подальшому використовувати інше опікове відділення в області для госпіталізації, враховуючи ситуацію з COVID-19 у ЦРЛ.

 

- Я розумію, що опік — це ургентний стан, і треба швидко госпіталізувати пацієнта. Але везти в лікарню, в якій коронавірус, і який може бути і в медичних працівників — це не найкраща ситуація, - заявив Віталій Малецький.
 

Він підкреслив, що Кременчук зараз госпіталізує пацієнтів з району у міські лікарні, щоб убезпечити від коронавірусу.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус ЦРЛ опікове відділення

Комментарии: 7

31
Yaroslav:
Сегодня, 15:30

пусть действительно обращаются в областное управление охраны здоровья,и псть там решают!


2 8
32
Максим Бабкин:
Сегодня, 15:43

Да, пусть обращаются в областное управление.


1 7
123
Grinenko:
Сегодня, 15:48

В ЦРБ принимать пациентов с ожогами действительно очень ризковано. По этому необходимо предпринимать меры и думать, где можно ещё оказывать помощь людям. 


4 7
58
dove:
Сегодня, 16:49

Я не розумію, чому Ігнатчук ще досі не відсторонили від обовязків? не кажучи вже про притягнення цього "фахівця" до кримінальної відповідальності за поширення коронавірусу (Covid-19)?


4 3
7
колобок:
Сегодня, 16:59

Это отделение единственное на всю область.

Проблематично будет перепрофилировать любое другое отделение в другом месте на ожоговое. Для начала, наверное, надо найти свободное. Понадобится не один-два дня да и не бесплатно...


5 0
115
sv11:
Сегодня, 17:01

ну конечно. нельзя принимать людей с ожогами. пусть помучаются дома. авось мож и выживут. у нас же эпЫдемия... давай, немедленно закрыть: отделение на замок, заведующего под замок...только уж кто кто а больницы должны работать все.
попробуй ка зубы полечить себе сейчас? подстричься? а как людям с хроническими болезнями, которым надо плановое лечение провести?...


4 4
20
sem:
Сегодня, 17:12

Слава Богу в нашем городе много городских больниц. Так как ожог  относится к травматологическому профилю, целесообразнее выделить пару палат в третьей больнице, в отделения травматологии или септической хирургии, и в случаи поступления больного с ожогом, при надобности вызывать доктора с ЦРБ, естественно проверенного от короновируса. 

 А в дальнейшем задуматься о том что бы, перевести ожоговое отделения с ЦРБ, в одну из городских больниц, в ту же самую бывшую ЖД, и автоматически дать ей статус ургентной для разгрузки остальных больниц. Как это было ранее в 90-х годах.


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