Последствия вспышки коронавируса в ЦРБ: теперь нужно проверить 422 человека

Сегодня, 07:41 Просмотров: 6 875 Комментариев: 4

Пять кременчугских эпидемиологов должны проверить маршруты и контакты 422 человек, имевших отношение к вспышке коронавирусной инфекции в ЦРБ. Эпидемиологам уже помогают семейные врачи.



Сегодня, 23 апреля, руководитель Кременчугского Центра лабораторных исследований Андрей Поляков сообщил, что городским эпидемиологам нужно проверить 422 человека, имеющих отношение к вспышке коронавируса в ЦРБ (кременчугская Центральная районная больница).





На территорию ЦРБ вход запрещен



В этот список входят как заболевшие, так и контактные лица. 320 человек в списке – сотрудники ЦРБ. 102 – контактные лица. Множество этих людей живет в Кременчуге или работает здесь, другие приезжали сюда (и, возможно, продолжают приезжать).



Эпидемиологов в кременчугском Центре пять. Вот эти пять человек и должны проверить маршруты и контакты 422 фигурантов.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что пять эпидемиологов, даже если будут работать круглосуточно, выполнят такую работу не раньше, чем через полгода – и поручил горздраву подключить к этой работе семейных врачей.



Руководитель горздрава Максим Середа доложил, что семейные врачи уже работают – устанавливают контакты с пациентами из списка.









Хроника событий



17 апреля в ЦРБ зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции – у 8 человек подтвердился диагноз Covid 19.



Позже количество заболевших возросло, среди них были медики.





Мэр три дня подряд возмущался, что руководство ЦРБ не подает в мэрию списки всех «подозреваемых».



22 апреля директор Полтавского областного департамента здравоохранения Виктор Лысак заявил, что ЦРБ не обязана подавать списки в мэрию, но обязана предоставить всю необходимую информацию кременчугскому Центру лабораторных исследований.



«ТелеграфЪ» написал об этом, и 23 апреля адресовал директору Центра вопрос: предоставила ли ЦРБ всю нужную для эпидрасследований информацию, в том числе полные списки контактных лиц?



Директор Центра подтвердил, что ЦРБ предоставила всю необходимую информацию, в том числе, полные списки людей, чьи контакты нужно проверить. По его словам, ЦРБ сделала это вечером 22 апреля.