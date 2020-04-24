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Последствия вспышки коронавируса в ЦРБ: теперь нужно проверить 422 человека

Сегодня, 07:41 Просмотров: 6 875 Комментариев: 4

 

ЦРБ подала полные списки лиц, контактировавших с больными Covid 19

Пять кременчугских эпидемиологов должны проверить маршруты и контакты 422 человек, имевших отношение к вспышке коронавирусной инфекции в ЦРБ. Эпидемиологам уже помогают семейные врачи.


Сегодня, 23 апреля, руководитель Кременчугского Центра лабораторных исследований Андрей Поляков сообщил, что городским эпидемиологам нужно проверить 422 человека, имеющих отношение к вспышке коронавируса в ЦРБ (кременчугская Центральная районная больница).


 

На территорию ЦРБ вход запрещен


В этот список входят как заболевшие, так и контактные лица. 320 человек в списке – сотрудники ЦРБ. 102 – контактные лица. Множество этих людей живет в Кременчуге или работает здесь, другие приезжали сюда (и, возможно, продолжают приезжать).


Эпидемиологов в кременчугском Центре пять. Вот эти пять человек и должны проверить маршруты и контакты 422 фигурантов.


Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал, что пять эпидемиологов, даже если будут работать круглосуточно, выполнят такую работу не раньше, чем через полгода – и поручил горздраву подключить к этой работе семейных врачей.


Руководитель горздрава Максим Середа доложил, что семейные врачи уже работают – устанавливают контакты с пациентами из списка.


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Хроника событий


17 апреля в ЦРБ зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции – у 8 человек подтвердился диагноз Covid 19.


Позже количество заболевших возросло, среди них были медики.


Мэр три дня подряд возмущался, что руководство ЦРБ не подает в мэрию списки всех «подозреваемых».


22 апреля директор Полтавского областного департамента здравоохранения Виктор Лысак заявил, что ЦРБ не обязана подавать списки в мэрию, но обязана предоставить всю необходимую информацию кременчугскому Центру лабораторных исследований.


«ТелеграфЪ» написал об этом, и 23 апреля адресовал директору Центра вопрос: предоставила ли ЦРБ всю нужную для эпидрасследований информацию, в том числе полные списки контактных лиц?


Директор Центра подтвердил, что ЦРБ предоставила всю необходимую информацию, в том числе, полные списки людей, чьи контакты нужно проверить. По его словам, ЦРБ сделала это вечером 22 апреля.

4
Автор: Лариса Артеменко
Теги: коронавирус Covid 19 карантин эпидемиологи эпидрасследование облздрав горздрав семейные врачи Кременчуг

Комментарии: 4

3 650
zzzzzz:
Сегодня, 08:31

вот они удивятся, когда проверят .Если проверить всех в городе, думаю тыс 10 больных наберется, а они единицы отлавливают-поздно товарищи, поздно


15 1
112
Trevak:
Сегодня, 09:19

Чёт не понятно,если читать хронику событий,то такое ощущение что решили отмазать мэра.

А где в хронике событий 24 сотрудников медперсонала с КВ,ведь об этом было заявлено на камеру журналистам "Надзвичайні новини"??


4 1
4
MOHAX:
Сегодня, 09:23

Цитата: Trevak

Чёт не понятно,если читать хронику событий,то такое ощущение что решили отмазать мэра.

А где в хронике событий 24 сотрудников медперсонала с КВ,ведь об этом было заявлено на камеру журналистам "Надзвичайні новини"??

До чого тут взагалі мер? ЦРЛ фінансується державою і знаходиться в підпорядкуванні адміністрацій. Виконавчу владу з органами місцевого самоврядування не плутайте!


1 5
112
Trevak:
Сегодня, 09:34

Цитата: MOHAX
Цитата: Trevak

Чёт не понятно,если читать хронику событий,то такое ощущение что решили отмазать мэра.

А где в хронике событий 24 сотрудников медперсонала с КВ,ведь об этом было заявлено на камеру журналистам "Надзвичайні новини"??

До чого тут взагалі мер? ЦРЛ фінансується державою і знаходиться в підпорядкуванні адміністрацій. Виконавчу владу з органами місцевого самоврядування не плутайте!

Вы читать умеете?Там выше написано,мэр то,мэр сё,а списка не дают.Только поздно он кинулся,я еще месяц назад задавал вопрос,а что на села в округе Кременчуга мэру на чхать?


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