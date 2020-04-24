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Стало відомо, чому досі не ходить тролейбус №1+ на Петрівку

Сегодня, 08:18 Просмотров: 854

 

Нікому провести регламенті роботи…

Чому не відновлений рух тролейбуса №1+ на Петрівку? Цим питанням поцікавилася депутат Оксана Піддубна під час сесії міської ради 23 квітня.


Міський голова Віталій Малецький пояснив: тролейбусу на автономному ходу потрібні «регламентні роботи». Їх мають провести київські фахівці, але вони не можуть приїхати через карантин. Їх  візит планувався на 24 квітня. Але оскільки карантин продовжений, провести регламентні роботи можна буде вже після 12 травня, повідомив мер.


Нагадаємо, наприкінці січня тролейбус №1+ перевіз на Петрівку перших пасажирів. Проте одразу ж став часто ламатися. Батарейний комплекс для автономного ходу на тролейбус встановлювала фірма «Політехносервіс» з Броварів Київської області.


Стало відомо, скільки коштувало «приробити» автономний хід тролейбусу на Петрівку


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Автор: Татьяна Донченко
Теги: тролейбус Петрівка

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