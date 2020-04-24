«Стягувати з пацієнтів благодійні внески заборонено», – заявив керівник кременчуцького міськздороввідділу

Сьогодні, 23 квітня, керівник Кременчуцького міського управління охорони здоров’я Максим Середа офіційно заявив, що НСЗУ заборонила стягувати з пацієнтів кошти за медичну допомогу та пропонувати сплатити лікарняні благодійні внески:
Так керівник міськздороввідділу пояснив депутату Піддубній, як працюють міські лікарні на другому етапі медреформи – а другий етап почався 1 квітня. Тобто кременчуцькі лікарні вже місяць як мають не брати благодійні внески та не вимагати купити плівку, заплатити за рентген, КТ, МРТ тощо. Усе це входить у вартість медичної послуги і має оплачуватися НСЗУ (Національна служба здоров’я).
А ось безкоштовні ліки керівник міьскздороввідділу навіть не обіцяв. Натомість сказав, що пацієнтам доведеться купувати потрібні їм препарати за власні кошти. Ситуацію чиновник пояснив так:
Таким чином і на другому етапі медреформи ми знову купуватимемо ліки за власні гроші. А вартість ліків – це левова частка витрат пацієнта.
Натомість не варто забувати про Національний перелік лікарських засобів – ліки з переліку пацієнт має право отримати в лікарні безкоштовно.