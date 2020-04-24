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Кременчуг, Здоровье

«Стягувати з пацієнтів благодійні внески заборонено», – заявив керівник кременчуцького міськздороввідділу

Сегодня, 09:03 Просмотров: 850 Комментариев: 4

 

А ліки все одно доведеться купувати за власні гроші

Сьогодні, 23 квітня, керівник Кременчуцького міського управління охорони здоров’я Максим Середа офіційно заявив, що НСЗУ заборонила стягувати з пацієнтів кошти за медичну допомогу та пропонувати сплатити лікарняні благодійні внески:


 

– Вимогами НСЗУ заборонено стягувати з пацієнтів кошти за медичну допомогу, ніхто коштів з пацієнтів не стягує, пацієнту не буде запропоновано зробити благодійні внески – бо це вже заборонено, – сказав посадовець.


Так керівник міськздороввідділу пояснив депутату Піддубній, як працюють міські лікарні на другому етапі медреформи – а другий етап почався 1 квітня. Тобто кременчуцькі лікарні вже місяць як мають не брати благодійні внески та не вимагати купити плівку, заплатити за рентген, КТ, МРТ тощо. Усе це входить у вартість медичної послуги і має оплачуватися НСЗУ (Національна служба здоров’я).


А ось безкоштовні ліки керівник міьскздороввідділу навіть не обіцяв. Натомість сказав, що пацієнтам доведеться купувати потрібні їм препарати за власні кошти. Ситуацію чиновник пояснив так:


– Порівняно з березнем, фінансування на закупівлю медикаментів дещо покращилось. Звичайно, сказати, що у нас настав комунізм і медицина повністю безкоштовна, цього ніхто не скаже. Звичайно ж, ми обмежені Національним переліком (Національний перелік лікарських засобів, які закуповуються за кошти держбюджету, - ред.). І дуже багато ефективних медичних препаратів, якими лікарі користуються у своїй практиці, не увійшли до Нацпереліку, тому ми не можемо закуповувати їх за бюджетні кошти. І ці препарати доводилося і доведеться, на жаль, у майбутньому пацієнту купувати за власні гроші, – сказав Максим Середа.


Таким чином і на другому етапі медреформи ми знову купуватимемо ліки за власні гроші. А вартість ліків – це левова частка витрат пацієнта.

Натомість не варто забувати про Національний перелік лікарських засобів – ліки з переліку пацієнт має право отримати в лікарні безкоштовно.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: безкоштовні ліки медреформа НСЗУ благодійні внески Нацперелік лікарських засобів Кременчук

Комментарии: 4

3 650
zzzzzz:
Сегодня, 09:13

а шо , раньше можно было?smile


11 0
243
Slav:
Сегодня, 09:15

Смешная новость! Ничего не изменится.


6 0
112
Trevak:
Сегодня, 09:26

Натомість не варто забувати про Національний перелік лікарських засобів – ліки з переліку пацієнт має право отримати в лікарні безкоштовно.

Просьба к автору статьи ,конкретно указать ссылку на "ліки з переліку".


8 0
68
Werty:
Сегодня, 10:08

вымагать деньги с пациентов оказывается нельзя, но если очень надо, то можно...

офигеть просто!

попробуйте просто сдать анализы в поликлинике, задолбаетесь оплачивать "благодійні внески"!


0 0

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