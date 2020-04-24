На Полтавщині 500 гривень штрафу має заплатити жінка, що розплатилася сувенірним «сковородою»

Сегодня, 09:29 Просмотров: 354

Гадяцький районний суд виніс вирок жінці, яку звинувачували у шахрайстві. Жінка провернула аферу 7 квітня цього року. Близько 12.00 обвинувачена прийшла до господарства потерпілого та розплатилася сувенірними 500 гривнями за пакунок самовільно вирощеного та виготовлено тютюну в подрібненому стані. Товар коштував 100 гривень, тому чоловік взяв 500 «гривень» та повернув решту в сумі 400 гривень.





13 квітня між потерпілим та обвинуваченою була укладена угода про примирення, яку суд затвердив. Жінку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Призначили покарання у вигляді 510 гривень.





З вироком можна ознайомитися за цим посиланням.