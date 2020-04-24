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Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині 500 гривень штрафу має заплатити жінка, що розплатилася сувенірним «сковородою»

Сегодня, 09:29 Просмотров: 354

 

Шахрайка заплатила «грошима» за саморобний тютюн

Гадяцький районний суд виніс вирок жінці, яку звинувачували у шахрайстві. Жінка провернула аферу 7 квітня цього року. Близько 12.00 обвинувачена прийшла до господарства потерпілого та розплатилася сувенірними 500 гривнями за пакунок самовільно вирощеного та виготовлено тютюну в подрібненому стані. Товар коштував 100 гривень, тому чоловік взяв 500 «гривень» та повернув решту в сумі 400 гривень.


13 квітня між потерпілим та обвинуваченою була укладена угода про примирення, яку суд затвердив. Жінку визнали винною у порушенні ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Призначили покарання у вигляді 510 гривень.


З вироком можна ознайомитися за цим посиланням.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: шахрайство афера

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