Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 24.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна7647
Кременчук58
Хворі:
Україна6853
Кременчук48
Вилікувалось:
Україна601
Кременчук9
Померло:
Україна193
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

В Україні майже у 500 людей за добу виявили коронавірус

Сегодня, 10:01 Просмотров: 0

 

Загалом зафіксували 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19 

Станом на 9.00 24 квітня в Україні 7 647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 370 випадків;
  • Волинська область — 203 випадки;
  • Дніпропетровська область — 195 випадків;
  • Донецька область — 24 випадки;
  • Житомирська область — 309 випадків;
  • Закарпатська область — 260 випадків;
  • Запорізька область — 163 випадки;
  • Івано-Франківська область — 684 випадки;
  • Кіровоградська область — 283 випадки;
  • м. Київ — 1122 випадки;
  • Київська область — 505 випадків;
  • Львівська область — 298 випадків;
  • Луганська область — 27 випадків;
  • Миколаївська область — 103 випадки;
  • Одеська область — 169 випадків;
  • Полтавська область — 161 випадок;
  • Рівненська область — 437 випадків;
  • Сумська область — 90 випадків;
  • Тернопільська область — 532 випадки;
  • Харківська область — 118 випадків;
  • Херсонська область — 77 випадків;
  • Хмельницька область — 65 випадків;
  • Чернівецька область — 1199 випадків;
  • Черкаська область — 234 випадки;
  • Чернігівська область — 19 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус

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