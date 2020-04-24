В Україні майже у 500 людей за добу виявили коронавірус
Сегодня, 10:01
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Загалом зафіксували 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Станом на 9.00 24 квітня в Україні 7 647 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 193 летальні, 601 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 477 нових випадків. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 370 випадків;
- Волинська область — 203 випадки;
- Дніпропетровська область — 195 випадків;
- Донецька область — 24 випадки;
- Житомирська область — 309 випадків;
- Закарпатська область — 260 випадків;
- Запорізька область — 163 випадки;
- Івано-Франківська область — 684 випадки;
- Кіровоградська область — 283 випадки;
- м. Київ — 1122 випадки;
- Київська область — 505 випадків;
- Львівська область — 298 випадків;
- Луганська область — 27 випадків;
- Миколаївська область — 103 випадки;
- Одеська область — 169 випадків;
- Полтавська область — 161 випадок;
- Рівненська область — 437 випадків;
- Сумська область — 90 випадків;
- Тернопільська область — 532 випадки;
- Харківська область — 118 випадків;
- Херсонська область — 77 випадків;
- Хмельницька область — 65 випадків;
- Чернівецька область — 1199 випадків;
- Черкаська область — 234 випадки;
- Чернігівська область — 19 випадків.