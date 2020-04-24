Правоохоронці Кременчука розшукують свідків пограбування продуктового магазину

Сегодня, 10:08 Просмотров: 0

Поліція Кременчука розшукує свідків злочину, що стався 21 квітня за адресою проїзд Арсенальний. До магазину зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи ножем, забрав касу та гаманець у жінки.





Кременчуцький відділ поліції звертається до свідків події, водіїв автівок, обладнаних відеореєстратором, що в час скоєння злочину перебували в цьому районі, повідомити конфіденційно відому інформацію до поліції за телефонами 098 739 26 30 чи на 102.