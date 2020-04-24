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Правоохоронці Кременчука розшукують свідків пограбування продуктового магазину

Сегодня, 10:08 Просмотров: 0

У вівторок чоловік, погрожуючи ножем продавцеві, виніс касу продуктового магазину

Поліція Кременчука розшукує свідків злочину, що стався 21 квітня за адресою проїзд Арсенальний. До магазину зайшов невідомий чоловік та, погрожуючи ножем, забрав касу та гаманець у жінки.


Кременчуцький відділ поліції звертається до свідків події, водіїв автівок, обладнаних відеореєстратором, що в час скоєння злочину перебували в цьому районі, повідомити конфіденційно відому інформацію до поліції за телефонами 098 739 26 30 чи на 102.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ограбление магазин

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