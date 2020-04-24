Кременчуцькі учні, починаючи з 6 класу, зможуть подати проєкт на «Шкільний громадський бюджет»

Сегодня, 07:07 Просмотров: 482

На кожну школу, що братиме участь у програмі, виділять по 50 тисяч грн

У Кременчуці запровадять програму «Шкільний громадський бюджет м. Кременчука на 2020-2024 роки»: подавати власні проєкти та голосувати за них зможуть кременчуцькі учні, починаючи з 6 класу.





Відповідне рішення ухвалили 23 квітня депутати на сесії Кременчуцької міськради. Ідея запровадити «Шкільний громадський бюджет» пов'язана з тим, що у «Громадському бюджеті», який з 2016 року діє у Кременчуці, є вікові обмеження і тому приймати участь можуть не всі. Учні шкіл практично виключені з переліку осіб, які мають право подати проєкт або взяти участь в голосуванні.



У 2020 році шляхом жеребкування визначать 4 школи міста, в яких буде впроваджуватись «Шкільний громадський бюджет» як пілотний проєкт в перший рік дії програми. На кожний навчальний заклад виділять по 50 тисяч грн. У подальшому планується реалізувати цю програму в усіх кременчуцьких школах.



Подавати проєкти (по одному від одного школяра) та голосувати за них учні зможуть тільки всередині своєї школи, що відкидає можливість конкуренції між закладами освіти. Максимальна вартість одного проєкту не може перевищувати 50% від суми, виділеної на школу. Тобто переможців може бути два і більше, в залежності від вартості проєктів.





Проєкти-переможці мають бути реалізовані у приміщенні або на території школи, яка приймає участь у програмі «Шкільного громадського бюджету», до кінця бюджетного року.





Автори програми вважають, що вона допоможе: