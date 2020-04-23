Двоє кременчужан одужали від COVID-19

Вчера, 21:07 Просмотров: 1 722 Комментариев: 2

Ще два пацієнти з COVID-19 одужали і виписані з інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» додому. Всього з початку епідемії в Кременчуці від коронавірусноі хвороби одужали 9 пацієнтів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.





- У зв‘язку з проведенням регламентних робіт в Полтавському обласному лабораторному центрі ПЛР-дослідження сьогодні не проводилися. Кількість зареєстрованих випадків коронавірусноі хвороби в Кременчуці залишається такою ж, як і минулої доби, 58. - написав мер на своїй сторінці в фейсбуці.