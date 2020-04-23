Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Двоє кременчужан одужали від COVID-19

Вчера, 21:07 Просмотров: 1 722 Комментариев: 2

 

Загалом в місті 9 одужавших від коронавірусу

Ще два пацієнти з COVID-19 одужали і виписані з інфекційного відділення ЛІЛ «Кременчуцька» додому. Всього з початку епідемії в Кременчуці від коронавірусноі хвороби одужали 9 пацієнтів. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. 


- У зв‘язку з проведенням регламентних робіт в Полтавському обласному лабораторному центрі ПЛР-дослідження сьогодні не проводилися. Кількість зареєстрованих випадків коронавірусноі хвороби в Кременчуці залишається такою ж, як і минулої доби, 58. - написав мер на своїй сторінці в фейсбуці.
3
Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус

Комментарии: 2

161
Zloy_kachan:
Вчера, 21:39

Ну правильно, тут спешить совсем не надо... Немцы, американцы с этого бы точно ох....и (удивились). А у нас как был совок так и остался. И всем у власти на это пох...


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144
vortex:
Вчера, 22:59

Похоже им там пистонов навставляли за то что много коронавируса обнаружили в райбольницеsmile Проводят профилактические работы. Чтобы обнаруживали меньше


2 1

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