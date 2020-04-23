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Кременчуг, Воины света

Минуло 6 років з дня загибелі першого кременчужанина на війні

Сегодня, 17:42 Просмотров: 884 Комментариев: 3

Дівчинка ніколи не бачила татка, адже народилася вже після смерті Дмитра. Маленька своїми рученятами обіймає портрет тата на кладовищі - вона розуміє, що він на небі, але, повернувшись додому, все одно чекає на нього

19 квітня минуло 6 років від дня трагічної загибелі в Донецькому аеропорту військовослужбовця 3-го окремого полку імені князя Святослава Хороброго старшого солдата Дмитра Андрусенка. Дмитро став першим кременчужанином, який загинув в російсько-українській війні.


Воины света: первый кременчужанин, погибший в зоне АТО


Дмитро Андрусенко після закінчення школи захотів стати спецпризначенцем, тому підписав контракт у 2011 році. Так кременчужанин став військовослужбовцем 3-го окремого полку спеціального призначення.


Побратими згадують Дмитра, як справжнього воїна, який любив спорт та був ідеальним військовослужбовцем. Дмитро мріяв про подальшу військову карєру.


Дружина Катерина згадує, що Дмитро любив її сина, як рідного й дуже чекав, коли хлопчик назве його татом. Мріяв про доньку, подумки уявляв як гуляє з візочком, навіть придумав їй ім'я - Вікторія.


 


Дівчинка ніколи не бачила татка, адже народилася вже після смерті Дмитра. Маленька своїми рученятами обіймає портрет тата на кладовищі - вона розуміє, що він на небі, але, повернувшись додому, все одно чекає на нього.


4
Автор: Альона Душенко Источник видео: 3-й окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго
Теги: воины света погиб в зоне АТО

Комментарии: 3

58
KSV:
Сегодня, 18:22

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


13 5
146
Lisbon:
Сегодня, 18:31

Пам' ять. Честь.


12 3
95
southward:
Сегодня, 18:42

Вічна шана та поклон до землі.


11 3

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