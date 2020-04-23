У Кременчуці один рік тюрми присудили чоловіку, який викрав 80 метрів кабелю

Сегодня, 17:17 Просмотров: 531 Комментариев: 1

Крадій завдав збитків більш як 9 тисяч гривень та залишив 8 абонентів без телефонного зв'язку

17 квітня Крюківський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, який викрав 80 метрів кабелю. Крадіжка сталася 29 лютого цього року на вулиці Макаренка. Обвинувачений спустився в оглядовий колодязь біля будинку №103. За допомогою пилки по металу відрізав розподільчий кабель та викрав його. У результаті цього раніше судимий чоловік завдав збитків ПАТ «Укртелеком» на 9 276 гривень. Крім того, через пошкодження телекомунікаційних мереж 8 абонентів тимчасового залишилися без телефонного зв'язку.





Обвинувачений в судовому засіданні свою вину визнав повністю. Пояснив суду, що при спробі обпалити кабель з метою подальшої здачі на пункт металолому був затриманий працівниками патрульної поліції, пилку після відрізання кабелю викинув в невідомому місці. Гроші мав намір витратити на власні потреби, тому що на той час не мав житла та роботи.





Чоловіка визнали винним за порушення ч.2 ст.185 (крадіжка) та ст.360 (умисне пошкодження ліній зв'язку) Кримінального кодексу України. Вирок за цими статтями - 1 рік позбавлення волі.





До цього терміну приєднали не відбуте покарання за попереднім вироком Автозаводського районного суду Кременчука від 09.12.2019 року. Остаточне покарання - позбавленні волі на строк 1 рік 1 місяць.





Також суд задовольнив в повному обсязі цивільний позов ПАТ «Укртелеком» про відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди в сумі 9276 грн.





Ознайомитися з текстом вироку можна тут.