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Кременчуг, Здоровье, Коронавірус / Карантин

«Навіть розповідати моторошно»: про коронавірус у ЦРЛ зняли сюжет «Надзвичайні новини»

Сегодня, 13:03 Просмотров: 4 733 Комментариев: 5

 

У медзакладі COVID-19 підхопили три десятки медиків - від санітарок до завідуючого відділенням

22 квітня в ефірі телеканалу ICTV у програмі «Надзвичайні новини» вийшов сюжет про спалах коронавірусу у ЦРЛ.


Вот почему ЦРБ не подает кременчугской мэрии списки пациентов с Covid 19


- На Полтавщині медики районної лікарні проґавили серед пацієнтів інфікованого на COVID-19. І ця помилка вилізла боком їм же самим.

Бо коли правда випливла, вірус уже підхопили кілька десятків працівників медзакладу: від санітарок до завідуючого відділенням, - йдеться в сюжеті.


Директор облздрава рассказал, как в ЦРБ обнаружили Covid 19 – и почему там заболело так много медиков


Як розповіла журналістам в.о. завідувача лікарні Марія Ігнатчук, хворі не мали жодних специфічних симптомів чи епідеміологічного анамнезу. Наприклад, чоловік, якого підозрюють у тому, що він став нульовим у районі - звичайний тракторист, який не виїжджав за кордон та не спілкувався з тими, хто звідти повернувся. Коронавірус у лікарні виявили лише після того, як провели обов'язкове тестування хворих на пневмонію. До того, з ними вільно спілкувався як медперсонал, так і інші хворі.


У ЦРЛ маємо одну з найгірших в Україні ситуацію по динаміці поширення коронавірусу, - Малецький


- Із 69 обстежених, у 24 тести виявились позитивними. Але із цих 24, у 18 хвороба проходила безсимптомно. На сьогоднійшній день тяжких хворих немає, кисневозалежних хворих немає, - розповіла Ігнатчук. - Четверо із пацієнтів почувають себе добре, якщо два їх ПЛР тести будуть негативними - їх випишуть.


Подивитись сюжет можна ТУТ.

7
Автор: Руслана Горгола
Теги: ЦРЛ ЦРБ коронавірус коронавирус

Комментарии: 5

19
sem:
Сегодня, 13:13

Если сам главврач ЦРБ по образованию инфекционист, и допустила такую вспышку заболевания в пределах своей больницы, то о чем можно дальше говорить??? Тут уже статья светит!

 Тракторист который нигде не был и не с кем не контактировал  заразил всю больницу, что за бред? и кто в это поверит!!!

 


20 9
422
ff48:
Сегодня, 13:52

Да все переболеем, а может уже переболели.


11 0
104
Чувааак:
Сегодня, 13:54

Цитата: sem
кто в это поверит!!!

Тракторист міг контактувати з такими ж безсимптомними, або переносчиками вірусу

Маєте вищу медичну освіту, щоб вирішувати правда це чи маячня?


9 4
19
sem:
Сегодня, 14:27

Цитата: Чувааак
Маєте вищу медичну освіту, щоб вирішувати правда це чи маячня?

Я то не маю! А ось гловний лікар має, та й думку гадає, він не він, вона б ще на картах погадала б!!! Толку що в неї та освіта є? Коли по району вже повним ходом вірус ходить!!!  

 І за весь час карантину, вперше опоблікували дані хворих району, а в першу чергу постраждає Кременчук, бо  персонал ЦРБ здебільшого і є кременчужани! 

  Одним словом м"яко кажучи, це халатність керівництва лікарні до нинішньої ситуації!!!


3 3
47
Олег Чуба:
Сегодня, 14:36

Как обычно СМИ все преукрашивать. Лучше бы рассказали что-то за безработицу и как с этим в дальнейшем бороться, чем делали подобные выпуски.


3 2

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