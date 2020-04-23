«Навіть розповідати моторошно»: про коронавірус у ЦРЛ зняли сюжет «Надзвичайні новини»

Сегодня, 13:03 Просмотров: 4 733 Комментариев: 5

У медзакладі COVID-19 підхопили три десятки медиків - від санітарок до завідуючого відділенням

22 квітня в ефірі телеканалу ICTV у програмі «Надзвичайні новини» вийшов сюжет про спалах коронавірусу у ЦРЛ.









- На Полтавщині медики районної лікарні проґавили серед пацієнтів інфікованого на COVID-19. І ця помилка вилізла боком їм же самим. Бо коли правда випливла, вірус уже підхопили кілька десятків працівників медзакладу: від санітарок до завідуючого відділенням, - йдеться в сюжеті.









Як розповіла журналістам в.о. завідувача лікарні Марія Ігнатчук, хворі не мали жодних специфічних симптомів чи епідеміологічного анамнезу. Наприклад, чоловік, якого підозрюють у тому, що він став нульовим у районі - звичайний тракторист, який не виїжджав за кордон та не спілкувався з тими, хто звідти повернувся. Коронавірус у лікарні виявили лише після того, як провели обов'язкове тестування хворих на пневмонію. До того, з ними вільно спілкувався як медперсонал, так і інші хворі.









- Із 69 обстежених, у 24 тести виявились позитивними. Але із цих 24, у 18 хвороба проходила безсимптомно. На сьогоднійшній день тяжких хворих немає, кисневозалежних хворих немає, - розповіла Ігнатчук. - Четверо із пацієнтів почувають себе добре, якщо два їх ПЛР тести будуть негативними - їх випишуть.





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