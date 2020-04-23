«Навіть розповідати моторошно»: про коронавірус у ЦРЛ зняли сюжет «Надзвичайні новини»

22 квітня в ефірі телеканалу ICTV у програмі «Надзвичайні новини» вийшов сюжет про спалах коронавірусу у ЦРЛ.
- На Полтавщині медики районної лікарні проґавили серед пацієнтів інфікованого на COVID-19. І ця помилка вилізла боком їм же самим.
Бо коли правда випливла, вірус уже підхопили кілька десятків працівників медзакладу: від санітарок до завідуючого відділенням, - йдеться в сюжеті.
Як розповіла журналістам в.о. завідувача лікарні Марія Ігнатчук, хворі не мали жодних специфічних симптомів чи епідеміологічного анамнезу. Наприклад, чоловік, якого підозрюють у тому, що він став нульовим у районі - звичайний тракторист, який не виїжджав за кордон та не спілкувався з тими, хто звідти повернувся. Коронавірус у лікарні виявили лише після того, як провели обов'язкове тестування хворих на пневмонію. До того, з ними вільно спілкувався як медперсонал, так і інші хворі.