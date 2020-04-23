Аби зменшити кількість пожеж в екосистемах Кременчука, у мерії хочуть «перебрати території ручками»

Сегодня, 12:39 Просмотров: 630

Хочуть з'ясувати, кому належать території, де зазвичай горить сухостій. Зробити це хочуть для того, щоб доглядати за ділянками

Сьогодні, 23 квітня, на засіданні оперативного штабу в мерії обговорили проблему пожеж на відкритих територіях Кременчука. Щоб зменшити кількість займань, міський голова Віталій Малецький запропонував території із сухою рослинністю, які горіли гектарами, за літній сезон «перебрати ручками».





Тобто, потрібно перевірити, кому належить та чи інша ділянка. Потім поділити всі ці зони та визначити, хто буде готувати цю територію до сезону пожеж, зокрема косити бур'ян. Якщо відповідальних по якійсь ділянці не знайдеться, за неї візьметься місцева влада.