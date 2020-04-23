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Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Роботу спецтранспорту у Кременчуці можуть переглянути з початку травня

Сегодня, 12:14 Просмотров: 1 672 Комментариев: 3

 

Коштів до 11 травня на роботу спецтранспорту в Кременчуці вистачає

До 11 травня коштів на роботу спецтранспорту у Кременчуці вистачає. Проте з початку травня режим спецперевезення можуть змінити. Інформацію озвучив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


- На травневі свята зменшуємо кількість транспорту, який обслуговує маршрути й далі будемо приймати рішення в залежності від того, який буде рівень захворюваності у місті, районі та області. Проте там будуть певні обмеження... керівники великих підприємств про це знають. Ми готуємо додаткові квитки, які будуть перепусткою в громадському транспорті. Видамо працівникам та робітникам некритичної інфраструктури, які забезпечують роботу торгівлі непродуктовими товарами, - додав міський голова.


За словами мера, обмеження для певних категорій залишиться. Повністю роботу транспорту у звичному режимі поки не планують відновлювати.


У кінці місяця цю програму мають презентувати кременчужанам.

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Автор: Альона Душенко
Теги: спецперевезення

Комментарии: 3

3 439
Дмитрий:
Сегодня, 12:43

спасибо, благодетели ! шоб без вас делали, полезньіх

спасаете население от всяческих напастей

аж ручки трусятся помочь нам, болезньім

и чем они занимались раньше, без карантина? околачивали неспеша?

300 мерцев, 60 депутатов и прочая братия

я даже не мог представить, насколько они бесполезньі 

 

мядалей себе не забудьте повесить вкруговую, с грамотами, премиями, досками почёта

 

малецкому в августе бюст можно поставить на входе в исполком - "человек и карантин" - в маск, очках - непременно с устальім видом, мол всё сделал шо мог, спас кременчуг

 

Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!


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47
Олег Чуба:
Сегодня, 14:41

Это очень правильно, что сазу не начнет ездить транспорт в обычном режиме. Поддерживаю такую инициативу.


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77
marinochka__30:
Сегодня, 15:03

хорошо хоть уже думают о том,что транспорт пора включать для всех

 


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