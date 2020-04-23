Роботу спецтранспорту у Кременчуці можуть переглянути з початку травня

Сегодня, 12:14 Просмотров: 1 672 Комментариев: 3

До 11 травня коштів на роботу спецтранспорту у Кременчуці вистачає. Проте з початку травня режим спецперевезення можуть змінити. Інформацію озвучив міський голова Кременчука Віталій Малецький на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





- На травневі свята зменшуємо кількість транспорту, який обслуговує маршрути й далі будемо приймати рішення в залежності від того, який буде рівень захворюваності у місті, районі та області. Проте там будуть певні обмеження... керівники великих підприємств про це знають. Ми готуємо додаткові квитки, які будуть перепусткою в громадському транспорті. Видамо працівникам та робітникам некритичної інфраструктури, які забезпечують роботу торгівлі непродуктовими товарами, - додав міський голова.





За словами мера, обмеження для певних категорій залишиться. Повністю роботу транспорту у звичному режимі поки не планують відновлювати.





У кінці місяця цю програму мають презентувати кременчужанам.