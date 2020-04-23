У кременчугских педагогов и воспитателей заберут 1,8 миллиона на борьбу с коронавирусом

Кременчугский исполком поддержал решение об очередном перераспределении бюджетных средств на борьбу с коронавирусом.
В этот раз решено снять часть денег у городского департамента образования – перераспределить 1млн 784 тыс 800 грн со статьи расходов «Надання дошкільної освіти» и передать их городскому управлению здравоохранения на борьбу с коронавирусом.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал:
Мэр поблагорил директора городского департамента образования Геннадия Москалика за сэкономленные деньги, которые теперь пойдут на борьбу с коронавирусом.
Геннадий Москалик сказал:
Мэр поообещал после победы над коронавирусом вернуть деньги туда, откуда взяли – в департамент образования.