У кременчугских педагогов и воспитателей заберут 1,8 миллиона на борьбу с коронавирусом

Сегодня, 12:02 Просмотров: 2 183 Комментариев: 4

Но когда вирус победят, деньги обещают вернуть

Кременчугский исполком поддержал решение об очередном перераспределении бюджетных средств на борьбу с коронавирусом.



В этот раз решено снять часть денег у городского департамента образования – перераспределить 1млн 784 тыс 800 грн со статьи расходов «Надання дошкільної освіти» и передать их городскому управлению здравоохранения на борьбу с коронавирусом.



Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сказал:





– Фактично, ми надаємо кошти на наші лікарні, на інфекційну лікарню, на лікарню «Кременчуцьку», на закупівлю засобів індивідуального захисту, медикаментів тощо.





Мэр поблагорил директора городского департамента образования Геннадия Москалика за сэкономленные деньги, которые теперь пойдут на борьбу с коронавирусом.





Геннадий Москалик сказал:





– Освіта також за здоров’я, – и вздохнул.





Мэр поообещал после победы над коронавирусом вернуть деньги туда, откуда взяли – в департамент образования.