Ось як виглядає «антикоронавірусний» комплект, виданий кожному депутату Кременчуцької міськради

Сегодня, 13:34 Просмотров: 1 621 Комментариев: 7









Фото: Артем Коваленко

23 квітня депутати зібралися на сесію у масках, які мають змінювати кожні дві голини. Щоб забезпечити цю санітарну вимогу, у мерії кожному з них на вході видали запаковані у файли респіратори, рукавички та окуляри для захисту очей. Перед входом поміряли температуру.



Комплектом вже дехто встиг скористатися. А депутатка Оксана Піддубна продемонструвала отриманий комплект у Фейсбуці.





О 12.00 міська рада зробила годинну перерву на дезінфекцію та перевдягання масок.