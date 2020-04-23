Ось як виглядає «антикоронавірусний» комплект, виданий кожному депутату Кременчуцької міськради

Респіратори, рукавички та окуляри видали депутатам при вході на сесію. Депутат Плескун уже встиг все одягти
23 квітня депутати зібралися на сесію у масках, які мають змінювати кожні дві голини. Щоб забезпечити цю санітарну вимогу, у мерії кожному з них на вході видали запаковані у файли респіратори, рукавички та окуляри для захисту очей. Перед входом поміряли температуру.
Комплектом вже дехто встиг скористатися. А депутатка Оксана Піддубна продемонструвала отриманий комплект у Фейсбуці.
О 12.00 міська рада зробила годинну перерву на дезінфекцію та перевдягання масок.