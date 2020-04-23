Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 23.04.2020 10:00
Підтверджені:
Україна7170
Кременчук58
Хворі:
Україна6478
Кременчук50
Вилікувалось:
Україна505
Кременчук7
Померло:
Україна187
Кременчук1
Кременчуг, Коронавірус / Карантин

Ось як виглядає «антикоронавірусний» комплект, виданий кожному депутату Кременчуцької міськради

Сегодня, 13:34 Просмотров: 1 621 Комментариев: 7

 

Респіратори, рукавички та окуляри видали депутатам при вході на сесію. Депутат Плескун уже встиг все одягти
Фото: Артем Коваленко

23 квітня депутати зібралися на сесію у масках, які мають змінювати кожні дві голини. Щоб забезпечити цю санітарну вимогу, у мерії кожному з них на вході видали запаковані у файли респіратори, рукавички та окуляри для захисту очей. Перед входом поміряли температуру. 


Комплектом вже дехто встиг скористатися. А депутатка Оксана Піддубна продемонструвала отриманий комплект у Фейсбуці. 


О 12.00 міська рада зробила годинну перерву на дезінфекцію та перевдягання масок.

3
Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги:

Комментарии: 7

73
Olexander:
Сегодня, 13:37

Хто оплатив цей набір?Чому Всім не видають такий набір??чи депутати якісь особливі??


33 2
33
Vikulsija:
Сегодня, 13:49

Як виглядає антикоронавірусний пакет для працівників швидкої допомоги?


17 1
826
Татьяна Донченко:
Сегодня, 13:51

Цитата: Olexander

Хто оплатив цей набір?Чому Всім не видають такий набір??чи депутати якісь особливі??

 За бюджетні кошти


9 1
72
Snake1908:
Сегодня, 13:54

Что-то очки с трудом сели на скромное лицо депутата. Берите в следующий раз xxl. 


8 1
565
VsegdaProtiv:
Сегодня, 14:01

Цитата: Snake1908
Что-то очки с трудом сели на скромное лицо депутата. Берите в следующий раз xxl.
По-ходу помошника съел он,видать на его место целил бедолага)))


3 1
47
Олег Чуба:
Сегодня, 14:38

Отличный комплек, такие комплекты выдают и врачам.


1 2
110
Grinenko:
Сегодня, 15:09

Сейчас абсолютно все должны носить маски, тем более что сессия проходит не так часто, можно и надеть.

 


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх