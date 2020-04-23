Кременчуцька міськрада висловила «глибоку занепокоєність» ситуацією з підприємцями-спрощенцями

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Йдеться про вимогу застосування касових апаратів у сфері торгівлі та послуг

23 квітня сесія Кременчуцької міськради підтримала звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки підприємництва в Україні. Звернення підготував депутат Валентин Курченко-Гай (РПЛ). На сесії його ухвалили 26 голосами.



У зверненні депутати висловлюють «глибоку занепокоєність» ситуацією з підприємцями-спрощенцями. Зокрема, законодавчо закріпленою вимогою застосовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати та інші подібні прилади). У зверненні йдеться, що це знижує систему спрощеного оподаткування.



Депутати прохають внести зміни до законодавства про застосування РРО, які зменшили б фіскальний тиск на малий бізнес. Повний текст звернення нижче.







