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Кременчуг, Бизнес/Работа, Деньги

Кременчуцька міськрада висловила «глибоку занепокоєність» ситуацією з підприємцями-спрощенцями

Сегодня, 13:48 Просмотров: 919

 

Йдеться про вимогу застосування касових апаратів у сфері торгівлі та послуг

23 квітня сесія Кременчуцької міськради підтримала звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо підтримки підприємництва в Україні. Звернення підготував депутат Валентин Курченко-Гай (РПЛ). На сесії його ухвалили 26 голосами.


У зверненні депутати висловлюють «глибоку занепокоєність» ситуацією з підприємцями-спрощенцями. Зокрема, законодавчо закріпленою вимогою застосовувати реєстратори розрахункових операцій (касові апарати та інші подібні прилади). У зверненні йдеться, що це знижує систему спрощеного оподаткування.


Депутати прохають внести зміни до законодавства про застосування РРО, які зменшили б фіскальний тиск на малий бізнес. Повний текст звернення нижче.



ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області

до Президента України, Верховної Ради України,

Кабінету Міністрів України щодо підтримки підприємництва в Україні



Від імені та в інтересах територіальної громади міста Кременчука Кременчуцька міська рада Полтавської області висловлює глибоку занепокоєність стосовно ситуації щодо спрощеної системи оподаткування в Україні.


Прийняття законів України від 20.09.2019 № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та від 20.09.2019 №129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» викликало широкий резонанс у підприємницькому середовищі міста Кременчука.


До депутатів Кременчуцької міської ради Полтавської області надійшло чимало звернень від підприємців міста Кременчука. Підприємці зауважують, що вищезазначені зміни в законодавстві практично знищують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, які передбачені Податковим кодексом України та призведуть до неможливості надалі займатись підприємницькою діяльністю.


Основою розбудови сучасної економічної моделі України повинен стати розвиток спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності - як простий та дієвий механізм створення робочих місць, наповнення місцевих та державного бюджетів країни. Саме спрощена система оподаткування, обліку та звітності дає можливість мільйонам людей відкрити власну справу без фаху чи досвіду та не вимагає великих капіталовкладень.


Впровадження в життя вищезазначених норм законодавства матиме негативні наслідки як для малого підприємництва, так і для місцевих бюджетів, зокрема:

  • значно збільшуються адміністративні витрати малого бізнесу, розмір штрафів наслідком чого стане неминуче збільшення цін на споживчі товари та послуги для кінцевих споживачів - мільйонів пересічних громадян;
  • практично ліквідовується єдиний податок, так як запроваджуються нові вимоги для його платників без необхідного, достатнього збільшення оборотів, без забезпечення первинними документами, без можливості задекларувати товарні залишки на момент введення обліку;


В результаті затвердження вищезазначених нововведень в законодавстві велика кількість фізичних осіб підприємців припинять свою діяльність, що матиме негативні економічні наслідки та призведе до значних втрат місцевого бюджету м. Кременчука.


Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Кременчуцької міської ради Полтавської області, звертаємось із проханням:

  • знайти шляхи щодо внесення змін до законів України від 20.09.2019 №128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та від 20.09.2019 № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», які збільшують фіскальне навантаження на підприємців;
  • як один з варіантів вирішення проблеми, підтримати та прийняти проєкти Законів України №2644 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій» та №2645 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій»;
  • провести додаткове вивчення та обговорення цих законів із залученням представників малого бізнесу, громадських активістів, фахівців, розробників моделі єдиного податку, яка працює в Україні вже багато років.
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Автор: Татьяна Донченко Фото: Артем Коваленко
Теги: спрощенці підприємці касові апарати

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