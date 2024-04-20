19 квітня на youtube-каналі «Ліга Сміху» вийшов 6 епізод чергового сезону. У «Театральному конкурсі» команда «Назва Місто» запросила на сцену кременчужанку й учасницю «Жіночого Кварталу» Катерину Нікітіну, яку на честь її Дня народження охрестили Жанною д'Арк і намагались спалити на вогнищі.
— Це дійсно краще, ніж би я зараз була в Кременчуці, — заявила Нікітіна.
— А що це в 1431 році за Кременчук? Там зараз тупо поле. Вчила б історію! — відповів їй «король Франції».
Нагадаємо, що археологи, історики та нардепи періодично стверджують, що Кременчук був заснований у XI-XIII столітті.
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