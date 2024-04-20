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«Це дійсно краще, ніж би я зараз була в Кременчуці», — на сцені «Ліги Сміху» Катю Нікітіну «спалили» у День народження

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 750

Без танців на сцені не обійшлось

19 квітня на youtube-каналі «Ліга Сміху» вийшов 6 епізод чергового сезону. У «Театральному конкурсі» команда «Назва Місто» запросила на сцену кременчужанку й учасницю «Жіночого Кварталу» Катерину Нікітіну, яку на честь її Дня народження охрестили Жанною д'Арк і намагались спалити на вогнищі.

— Це дійсно краще, ніж би я зараз була в Кременчуці, — заявила Нікітіна.

А що це в 1431 році за Кременчук? Там зараз тупо поле. Вчила б історію! — відповів їй «король Франції».

Нагадаємо, що археологи, історики та нардепи періодично стверджують, що Кременчук був заснований у XI-XIII столітті.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Катерина Нікітина Ліга сміху
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