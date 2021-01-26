У Верховній Раді зареєстрували постанову, яка може переписати історію Кременчука

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 580 Коментарів: 1

Народний депутат Олексій Мовчан вважає, що початок історії Кременчука слід рахувати з 1120/2 років. Існуючий на сьогодні «День міста», 29 вересня, краще вважати Днем визволення Кременчука від нацистських загарбників. Тому зареєстрував постанову «Про визначення археологічного віку міста Кременчук Кременчуцького району Полтавської області та офіційну дату заснування». Проєкт Постанови передбачає офіційно визнати вік Кременчука в 900 років за результатами проведених археологічних досліджень.













Історія Кременчука починається задовго XVI століття





Офіційно визнаною датою заснування Кременчука є 1571 рік. Ця дата була визначена органами радянської влади у ХХ столітті, виходячи з відомої на той час дослідникам першої писемної згадки про міський центр у польських джерелах. Проте, численні знахідки стародавніх артефактів, науково підтверджені факти їх виявлення, наявність культурних нашарувань у центральному осередку міської території Кременчука, занесеного до Спису історичних міст України, засвідчують дещо давніший час початку міської історії як укріпленого поселення, а, отже, міського центру. Принаймні, на це вказує карта Південної Сарматії Бернарда Ваповського (1526 р.), де позначена мурована вежа над Дніпром, споруджена заходами Великого литовського князя Вітовта на рубежі XIV – XV ст.





Визначення часу заснування міст за першою писемною згадкою є одним із загальноприйнятих методів, що використовувався не лише у колишніх Українській РСР та СРСР, а й у світовій практиці. Паралельно з цим існує метод встановлення віку населених пунктів за результатами археологічних досліджень. Завдяки таким роботам доволі поширеною є практика перегляду офіційних дат заснування ряду міських центрів. Найбільш характерними прикладами залишаються Київ і Полтава, для яких завдяки проведеним археологічним дослідженням вік було встановлено у 1500 та 1100 років. І ці дати виявилися не тільки цілком обґрунтованими, а й на сьогодні не викликають сумнівів учених, адже на час встановлення заявлені факти були обмежені у віці досить солідним «запасом» попереднього доміського розвитку в 150 – 200 років.





На початку ХХІ ст. було опубліковано результати науково-рятівних археологічних розкопок і розвідок, що проводилися в Кременчуці у 2003 – 2007 рр. Результати всіх цих досліджень показують, що історія Кременчука як міста почалася значно раніше від офіційно визначеної дати (1571 рік) і сягає ХІІ ст. (а то і раніше), тобто, щонайменше 900 років. Саме в ті часи Давноруська держава підсилювала смугу прикордонних укріплень по Сулі, частина з них була побудована на Пслі й Ворсклі та на узбережжі Дніпра. На його лівобіччі виникли укріплення у Городищі (сучасному Градизьку) і на території Кременчука, городища яких слугували для розміщення прикордонних застав у системі глибоко ешелонованої оборони від нападів кочовиків.













Від 29 вересня доведеться відмовитися?





Згідно з пояснювальною запискою проєкту рішення, міській раді Кременчука рекомендуватимуть користуватися офіційно визнаною датою першої писемної згадки про місто в історичних джерелах (1571 рік) та 900-літнім віком Кременчука за результатами проведених археологічних досліджень, рахуючи початок міської історії близько 1120/2 року.





Ці дві дати повинні стати опорними датами у відзначенні Днів міста та проведення його брендінгу.





Існуючий же на сьогодні «День міста» 29 вересня краще вважати Днем визволення Кременчука від нацистських загарбників, як воно насправді й є з 1943 року.





Зауважимо, що 29 вересня 1943 року була звільнена лише лівобережна частина Кременчука, Крюків звільнили лише через 56 днів - 25 листопада.



