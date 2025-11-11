Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь

Група відзначалася особливою уважністю та зосередженістю: патріотично налаштовані школярі, поруч із ними — їхні педагоги та громадські активісти, небайдужі до виховання молодого покоління.

Це спілкування мало не лише пізнавальний, а й глибокий емоційний вимір. Серед учасників були дві сестрички, які втратили на війні свого батька. У такі моменти особливо гостро відчувається відповідальність — говорити про Героїв означає не просто ділитися спогадами, а торкатися живої рани недавньої втрати.

Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання та висловили вдячність усім захисникам, які стали на оборону України.

Такі зустрічі — не просто частина патріотичного виховання. Це продовження живої пам’яті, що єднає минуле й майбутнє, старших і молодших, усіх, хто береже і шанує свою державу. ❤️