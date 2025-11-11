ГО "Захист держави"
Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: "Власна справа" допомогла понад 32 тис. українців відкрити чи розвинути свій бізнес
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Екскурсія до військово-історичного музею: дотик до пам’яті поколінь

Сьогодні, 13:50
72
Блоги

Керівник Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» Володимир Поляков провів для представників Оболонської громади екскурсію у військово-історичному музеї Вищого професійного училища №7.

 

Група відзначалася особливою уважністю та зосередженістю: патріотично налаштовані школярі, поруч із ними — їхні педагоги та громадські активісти, небайдужі до виховання молодого покоління.
Це спілкування мало не лише пізнавальний, а й глибокий емоційний вимір. Серед учасників були дві сестрички, які втратили на війні свого батька. У такі моменти особливо гостро відчувається відповідальність — говорити про Героїв означає не просто ділитися спогадами, а торкатися живої рани недавньої втрати.

Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання та висловили вдячність усім захисникам, які стали на оборону України.
Такі зустрічі — не просто частина патріотичного виховання. Це продовження живої пам’яті, що єднає минуле й майбутнє, старших і молодших, усіх, хто береже і шанує свою державу. ❤️

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
22.10.2025, 10:56
680
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
29.10.2025, 12:15
619
Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
16.10.2025, 15:06
578

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх