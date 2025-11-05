Конференція громадських організацій у Полтаві: резолюція, що визначає проблеми й напрямки дії
На конференції громадських організацій Полтавщини «Діяльність органів місцевого самоврядування та молодіжна політика у час війни», проведеній ГО «Захист держави», учасники ухвалили резолюцію, якою окреслено ключові проблеми й головні напрямки дій громадського сектору Полтавщини.
Основні тези резолюції:
- Місцеве самоврядування має працювати по-воєнному.
- Досі — корупційні скандали, бюрократія, неефективне використання коштів. Необхідно посилити контроль громади, завершити адміністративну реформу, створити механізм нагляду.
- Підтримка ЗСУ — не має бути епізодичною.
- Багато рішень ухвалюються несистемно. Потрібна чітка координація між громадами та Міноборони, фінансування ДФТГ і створення комунального підприємства для ремонту військової техніки.
- Комунальна сфера у кризі.
- Монополії, непрозорі тарифи, відсутність модернізації. Вихід — розвиток ОСББ, концесії, ринкові механізми, громадський контроль.
- Молодь — не осторонь, а серед змін.
- Необхідно розвивати студентське самоврядування, впровадити системне національно-патріотичне виховання, залучати ветеранів до освіти й відновлювати спортивно-патріотичні програми.
Ми переконані:
місцеве самоврядування — це не тільки сервіс, а частина оборонної системи держави.
Разом із ЗСУ громади мають діяти як єдиний механізм — сильний, згуртований, відповідальний.
Разом — до перемоги. Разом — за Україну!