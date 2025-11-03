Керівник Кременчуцького районного осередку ГО «Захист держави» Володимир Поляков провів для учнів та викладачів навчального закладу Семенівської ОТГ екскурсію у військово-історичному музеї Вищого професійного училища №7

Гості дізналися про героїчні сторінки боротьби українського народу за незалежність, подвиги сучасних захисників, а також про правила поводження з вибухонебезпечними предметами.

«Пам’ять, що живе в цих стінах, надихає молодь бути гідними тих, хто боронить Батьківщину сьогодні», — зазначив

Володимир Поляков.

Такі зустрічі — це не просто урок історії. Це місток між минулим і сьогоденням, що виховує повагу, гордість і готовність стояти за Україну.

