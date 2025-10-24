Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни

Ця зустріч — ще один крок до активнішого залучення громадян у життя громади та посилення впливу громадського сектору на роботу органів публічної влади Полтавщини.

Учасники говоритимуть про найболючіші питання сьогодення:

як працюють органи місцевого самоврядування під час війни;

що відбувається з комунальними установами та як долати кризу в цій сфері;

як вибудовувати ефективну взаємодію влади і ЗСУ;

а також — про молодіжну політику та студентське самоврядування у воєнний час.

До участі запрошені представники громадських і ветеранських організацій, депутати місцевих рад, молодіжні лідери та всі активні полтавці, які хочуть долучитися до змін.

Для участі потрібно попередньо зареєструватися через месенджер на сторінці Facebook ГО «Захист держави».

Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам особисто.

Наші партнери:

ВСЦ «Воїн», ГО «Полтавська філія Суспільної служби України», ВГО «Спілка офіцерів України», ГО «Європейська Україна».

