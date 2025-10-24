ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Олена Шуляк
Якою буде ціна на газ цієї зими: нардеп Шуляк назвала цифри
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни

Сьогодні, 12:09
43
Блоги

28 жовтня у Полтаві відбудеться конференція громадських організацій, присвячена проблемам місцевого самоврядування та молодіжної політики в умовах війни.Організатор — ГО «Захист держави».
 

Ця зустріч — ще один крок до активнішого залучення громадян у життя громади та посилення впливу громадського сектору на роботу органів публічної влади Полтавщини.
Учасники говоритимуть про найболючіші питання сьогодення:
як працюють органи місцевого самоврядування під час війни;
що відбувається з комунальними установами та як долати кризу в цій сфері;
як вибудовувати ефективну взаємодію влади і ЗСУ;
а також — про молодіжну політику та студентське самоврядування у воєнний час.
До участі запрошені представники громадських і ветеранських організацій, депутати місцевих рад, молодіжні лідери та всі активні полтавці, які хочуть долучитися до змін.
Для участі потрібно попередньо зареєструватися через месенджер  на сторінці Facebook ГО «Захист держави».
Місце проведення буде повідомлено зареєстрованим учасникам особисто.
Наші партнери:
ВСЦ «Воїн», ГО «Полтавська філія Суспільної служби України», ВГО «Спілка офіцерів України», ГО «Європейська Україна».
Веб-сторінка

Фейсбук

Ютуб

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
24.09.2025, 15:00
3 009
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
26.09.2025, 12:35
1 824
ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
29.09.2025, 11:06
1 371

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх