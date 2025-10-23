Від захисту до зростання: у Луцьку відбувся форум, що об’єднав ветеранів і бізнес

У Луцьку завершився регіональний форум «Від захисту до зростання. Час дій», організований громадською організацією «Захист держави». Подія зібрала на одному майданчику ветеранів, представників релокованого бізнесу, підприємців-ВПО, органів влади, правоохоронців і громадські організації

Мета — створити простір, де бойовий досвід поєднується з підприємницьким мисленням, а ветеранські ініціативи стають рушієм економічного відновлення.

Перша панель була присвячена викликам і можливостям ветеранського бізнесу.

Обговорювали, з якими бар’єрами стикаються ветерани, коли повертаються до мирного життя, і як держава та громади можуть допомогти перетворити військовий досвід на конкурентну перевагу в бізнесі.

Онлайн участь у форумі взяв Петро Ворона, професор, очільник Полтавського обласного осередку ГО «Захист держави».

У своєму виступі він наголосив: “Ветеранське підприємництво — це не просто новий напрямок, а складова політичного антикризового менеджменту держави. Важливо розуміти середовище ветеранів, їхню готовність до бізнесу та забезпечити лояльність у податках, кредитуванні й наданні послуг”.

За оцінками Міністерства економіки, вже до кінця 2026 року ветеранське підприємництво може забезпечити до 1% ВВП України — а це відчутний внесок у відбудову держави.

До дискусії також долучився онлайн Тарас Лелюх, голова ГО БАЗУКА (“Бізнес-Асоціація Захисників України «Коловорот ареїв»”).

Його енергійний виступ і наведені приклади реальних ветеранських бізнесів додали події живої динаміки. За словами учасників, саме його запал нагадав, що сила ветеранів — у дії, взаємопідтримці та єдності.

Друга панель зосередилася на темі релокованого бізнесу — його проблемах, адаптації та нових можливостях.

Підприємці ділилися практичним досвідом: як вдалося не лише відновити роботу після переїзду, а й створити нові робочі місця, зміцнити команди та вийти на інші ринки.

Третя панель була присвячена взаємодії з державою. Прозорі правила, довіра, підтримка доброчесного бізнесу - це те, без чого рух уперед неможливий.

Форум став майданчиком для відвертих розмов, чесних висновків і нових ідей.

Його головний меседж — ветеранський досвід має ставати основою розвитку, а захист — дороговказом до процвітання.

• Веб-сторінка

• Фейсбук

• Ютуб