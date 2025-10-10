ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок

Сьогодні, 10:54
Представники Кременчуцького осередку громадської організації «Захист держави» відвідали Кременчуцький шпиталь, де проходять лікування військовослужбовці після поранень.
Такі зустрічі — не формальність, а щире бажання підтримати тих, хто ціною власного здоров’я виборює для нас мирне небо.

Ми поспілкувалися з воїнами Сил оборони, передали необхідні предмети особистої гігієни, подякували за їхню мужність, витримку й незламність.
Поранені захисники та захисниці мають відчувати, що суспільство не забуває про них — незалежно від того, чи вони на фронті, чи на лікуванні. Підтримка, добре слово, навіть проста присутність — іноді важать більше, ніж здається.

 
Адже внесок воїнів у нашу свободу — безцінний.
Ми переконані: допомога військовим потрібна не лише на передовій, а й у шпиталях. І кожен може долучитися — через волонтерство, участь у зборах, чи просто тепле слово вдячності.
Разом — сильні. Разом — непереможні.

 

