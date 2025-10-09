Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук

В експозиції, хода якої вже не перший місяць триває виставковими залами області, представлено живопис, акварелі й світлини, частина яких раніше не експонувалася. Роботи митця — це не просто картини, а візуальний діалог про свободу, гідність і долю України. Їхня мова — це гармонія кольору, форми, композиції, лінії й фактури. Від формалізму до символічної експресії — творчість Келима пронизана енергією натхнення, єднання й боротьби за українську державність, що триває й сьогодні.

Особливе враження справляють автопортрети художника, виконані у стилі формалізму, якому він залишався вірним усе життя.

Олександр Келим — це не лише митець, а й громадянин у найвищому сенсі слова. У 1988 році він організував перший демократичний мітинг у Полтаві, а згодом очолив крайову організацію Народного Руху України. Його справедливо називають архітектором українського пробудження на Полтавщині.

На відкритті виставки виступила дружина митця Ганна Кіященко, співзасновниця Руху, яка представила унікальні архівні фото й поділилася особистими спогадами про життя та творчість чоловіка.

Своїми спогадами поділилася і Зоя Коваленко, голова Управи Полтавського крайового Руху (1989–1994), член Спілки офіцерів України, яка розповіла про роль Келима у становленні громадянського суспільства.

— Ми повинні знати й шанувати тих, хто був біля витоків української держави. Олександр Іванович за життя не був по-справжньому вшанований. Наразі ми ініціюємо присвоєння йому державної нагороди — хоча б посмертно. Але навіть без нагород його вклад — безцінний. І ця виставка — підтвердження того, що пам’ять жива — наголосив керівник Полтавського обласного осередку ГО «Захист держави» Петро Ворона

Презентація приурочена до Дня захисників і захисниць України — як символ вдячності людині, що десятиліттями формувала громадянський дух Полтавщини та своєю творчістю нагадує нам, за що варто стояти до кінця.

На відкриття виставки завітали друзі, побратими й посестри по боротьбі, а також поціновувачі таланту митця — щоб сказати просто і щиро: пам’ять про таких людей живе й надихає нас далі боротися за Україну.