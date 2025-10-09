ГО "Захист держави"
Архітектор українського пробудження: виставка пам’яті Олександра Келима крокує Полтавщиною. Кременчук
Сьогодні, 11:15
90
 Цими днями у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці (філія №2 ім. Павла Житецького) відкрилася персональна виставка Олександра Келима — художника, фотомитця, громадського активіста та одного з натхненників національного відродження на Полтавщині наприкінці минулого століття. Захід відбувся за підтримки громадської організації «Захист держави».

В експозиції, хода якої вже не перший місяць триває виставковими залами області, представлено живопис, акварелі й світлини, частина яких раніше не експонувалася. Роботи митця — це не просто картини, а візуальний діалог про свободу, гідність і долю України. Їхня мова — це гармонія кольору, форми, композиції, лінії й фактури. Від формалізму до символічної експресії — творчість Келима пронизана енергією натхнення, єднання й боротьби за українську державність, що триває й сьогодні.
Особливе враження справляють автопортрети художника, виконані у стилі формалізму, якому він залишався вірним усе життя.
Олександр Келим — це не лише митець, а й громадянин у найвищому сенсі слова. У 1988 році він організував перший демократичний мітинг у Полтаві, а згодом очолив крайову організацію Народного Руху України. Його справедливо називають архітектором українського пробудження на Полтавщині.
На відкритті виставки виступила дружина митця Ганна Кіященко, співзасновниця Руху, яка представила унікальні архівні фото й поділилася особистими спогадами про життя та творчість чоловіка.
Своїми спогадами поділилася і Зоя Коваленко, голова Управи Полтавського крайового Руху (1989–1994), член Спілки офіцерів України, яка розповіла про роль Келима у становленні громадянського суспільства.
— Ми повинні знати й шанувати тих, хто був біля витоків української держави. Олександр Іванович за життя не був по-справжньому вшанований. Наразі ми ініціюємо присвоєння йому державної нагороди — хоча б посмертно. Але навіть без нагород його вклад — безцінний. І ця виставка — підтвердження того, що пам’ять жива — наголосив керівник Полтавського обласного осередку ГО «Захист держави» Петро Ворона
Презентація приурочена до Дня захисників і захисниць України — як символ вдячності людині, що десятиліттями формувала громадянський дух Полтавщини та своєю творчістю нагадує нам, за що варто стояти до кінця.
На відкриття виставки завітали друзі, побратими й посестри по боротьбі, а також поціновувачі таланту митця — щоб сказати просто і щиро: пам’ять про таких людей живе й надихає нас далі боротися за Україну.

0
