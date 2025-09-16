Голос громадян – сила держави: як Кременчук долучився до всеукраїнської акції

Коли востаннє вас запитували, що ви думаєте про майбутнє країни?

Не у форматі передвиборчої агітації чи телевізійних шоу, а просто — на вулиці, щиро, по-людськи.

Саме так виглядала Всеукраїнська акція «Голос громадян – сила держави», ініційована ГО «Захист держави». Днями вона стартувала одночасно в багатьох регіонах країни, зокрема й у Кременчуці.

Мета акції — дати людям можливість висловитися і бути почутими. Наші волонтери у центрі Кременчука збирали думки містян про те, що хвилює найбільше:

безпеку та відновлення інфраструктури;

створення робочих місць;

доступну медицину;

підтримку військових і ветеранів.

Паралельно ми розповідали про діяльність нашої організації, безкоштовні послуги, адресу офісу та години прийому. Для багатьох це була нагода вперше дізнатися, що поруч є команда, готова допомогти й підтримати.

«Ми прагнемо, щоб кожен українець відчував свою вагу у прийнятті рішень. Голос громадян – це не просто думка, а сила, яка здатна змінювати країну», – наголошують представники ГО «Захист держави».

Такий відкритий діалог — це не лише анкети й статистика. Це відчуття, що ти не один зі своїми проблемами. Це крок до довіри, до взаєморозуміння між людьми та громадянськими інституціями.

Акція вкотре довела: українці небайдужі до свого майбутнього. І чим гучніше звучатиме голос громадян, тим сильнішою буде Україна.