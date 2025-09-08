ГО "Захист держави"
Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?

Сьогодні, 09:35
82
Блоги

Форум у Полтаві «Прифронтовий бізнес в умовах війни. Вижити не можна здатися» став не лише майданчиком для обговорення економічних викликів, а й дзеркалом реального стану речей. Підприємці, громадські діячі й представники влади відверто говорили про те, що підтримка бізнесу на фронтирі сьогодні часто лишається на рівні декларацій.
 

Ключові меседжі прозвучали від учасників із різних регіонів:
• Петро Ворона, голова Полтавського обласного осередку ГО «Захист держави»:
«Бізнес прикордоння працює на межі можливостей, і держава має його підтримати». «Державна місцева влада повинна чути як громадські організації, так і товаровиробників, і, звичайно, бізнес, прислухатися до їхньої точки зору».
• Дмитро Хандурін, очільник Сумського осередку:
наголосив на необхідності чіткої стратегії від центральної й місцевої влади та створення вертикалі підтримки прифронтових бізнесів. «Баланс зусиль держави та громад критично важливий, адже самі громади не витримують викликів війни без централізованої допомоги».
• Олег Обушний, голова Чернігівського осередку:
«Не всі ради готові ухвалювати сміливі рішення у воєнний час. Часто керівники діють по-старому, лише за наказом згори. Але є й справжні патріоти, які спрямовують бюджети на допомогу військовим і безпеку людей».
• Михайло Шабанов, політолог з Одеси:
підкреслив необхідність відновлення інфраструктури за підтримки держави й міжнародних партнерів. «Руйнівні удари ворога вимагають активних інвестицій у відновлення. Це ключ до життєздатності будь-якої громади, особливо прифронтової».
• Максим Мінченков, лікар з Полтавщини, підприємець у сфері медичних послуг:
розповів про специфіку свого бізнесу, який займається реабілітацією військових та цивільних. Попит на такі послуги величезний, але без підтримки влади — приміщень, фінансування, програм розвитку — розвиток майже неможливий. «Війна — справа всіх, і бізнес теж працює на перемогу. Держава має мати політику пільг для прифронтового бізнесу, аби він зберігся».
Плідна роботи дискусійних панелей з ключових питань – робота бізнесу в прикордонних районах під час бойових дій; роль місцевого самоврядування у збереженні спроможності громад; шляхи виживання та розвитку аграрного сектору – тривала впродовж понад п’яти годин.
Резолюція форуму, з конкретними пропозиціями — податкові пільги, канікули, кредитування, скасування мінімального податкового зобов’язання для малих аграріїв — буде передана органам влади та депутатам.
А головне, що пролунало в Полтаві: бізнес на лінії ризику потребує не слів, а дій.

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
15.08.2025, 09:21
3 946
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
19.08.2025, 11:20
1 818
Олена Шуляк
Держава оплатить ветеранам здобуття нової освіти
14.08.2025, 09:24
642

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх