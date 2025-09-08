Прифронтовий бізнес: виживати чи розвиватися?

Ключові меседжі прозвучали від учасників із різних регіонів:

• Петро Ворона, голова Полтавського обласного осередку ГО «Захист держави»:

«Бізнес прикордоння працює на межі можливостей, і держава має його підтримати». «Державна місцева влада повинна чути як громадські організації, так і товаровиробників, і, звичайно, бізнес, прислухатися до їхньої точки зору».

• Дмитро Хандурін, очільник Сумського осередку:

наголосив на необхідності чіткої стратегії від центральної й місцевої влади та створення вертикалі підтримки прифронтових бізнесів. «Баланс зусиль держави та громад критично важливий, адже самі громади не витримують викликів війни без централізованої допомоги».

• Олег Обушний, голова Чернігівського осередку:

«Не всі ради готові ухвалювати сміливі рішення у воєнний час. Часто керівники діють по-старому, лише за наказом згори. Але є й справжні патріоти, які спрямовують бюджети на допомогу військовим і безпеку людей».

• Михайло Шабанов, політолог з Одеси:

підкреслив необхідність відновлення інфраструктури за підтримки держави й міжнародних партнерів. «Руйнівні удари ворога вимагають активних інвестицій у відновлення. Це ключ до життєздатності будь-якої громади, особливо прифронтової».

• Максим Мінченков, лікар з Полтавщини, підприємець у сфері медичних послуг:

розповів про специфіку свого бізнесу, який займається реабілітацією військових та цивільних. Попит на такі послуги величезний, але без підтримки влади — приміщень, фінансування, програм розвитку — розвиток майже неможливий. «Війна — справа всіх, і бізнес теж працює на перемогу. Держава має мати політику пільг для прифронтового бізнесу, аби він зберігся».

Плідна роботи дискусійних панелей з ключових питань – робота бізнесу в прикордонних районах під час бойових дій; роль місцевого самоврядування у збереженні спроможності громад; шляхи виживання та розвитку аграрного сектору – тривала впродовж понад п’яти годин.

Резолюція форуму, з конкретними пропозиціями — податкові пільги, канікули, кредитування, скасування мінімального податкового зобов’язання для малих аграріїв — буде передана органам влади та депутатам.

А головне, що пролунало в Полтаві: бізнес на лінії ризику потребує не слів, а дій.

