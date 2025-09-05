ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Кременчук — нова точка сили ГО «Захист держави»

Сьогодні, 14:56
126
Блоги

4 вересня у Кременчуці відкрили офіс громадської організації «Захист держави». Презентацію провели голова Полтавського обласного осередку Петро Ворона разом із очільником Кременчуцького підрозділу Миколою Капіносом.

  

Новий офіс працює у центрі міста — вул. Шевченка, 30/2.
Участь у заході взяли представники влади, бізнесу, ветеранських та громадських об’єднань, освітяни, журналісти.
Петро Ворона:

«Сьогодні разом з Миколою Капіносом мав честь відкрити офіс міського осередку ГО "Захист держави" в Кременчуці. Приємно було зустріти бойових побратимів, колег по обласній раді. Знаковою подією цього дня стало підписання меморандуму про співпрацю головою Кременчуцького осередку М. Капіносом та головою Спілки роботодавців міста О. Лукацьким, керівником відомого "Лукасу". Його смаколики ми часто отримували під час служби й на фронті. Йому я передав наш символічний подарунок, який допомогли підготувати учні Россошенської гімназії. Дякуємо!»


Офіс створено як простір для роботи, зустрічей і партнерства, а головне — для підтримки ветеранів, їхніх родин, ВПО та волонтерів.
Тут працює юрист — ветеран, побратим, який надає допомогу всім, хто її потребує.
• телефон: 098-535-10-96 (Дудник Семен Миколайович)
• графік роботи: з 9:00 до 17:00, щодня, крім вихідних

Ключові напрямки діяльності: підтримка сил оборони, розвиток оборонної промисловості, національно-патріотичне виховання, співпраця з громадами та спорт.
За час діяльності організація вже придбала запчастини, медикаменти, продукти та навіть позашляховик, який рятує життя бійцям на передовій.
Особливим моментом стало вручення організації «Прапора Надії», який передав Володимир Поляков.
- «Приємно було зустріти й "батька" багатьох наших воїнів — Володимира Полякова, - підкреслив Петро Ворона. - Честь Вам, пане полковнику, за шляхетну справу — піднесення воїнської доблесті ЗСУ та виховання молоді у патріотичному дусі!».
Ініціатор проєкту «Прапор Надії», — легендарний оборонець Азовсталі, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський: Прапор має нагадувати про наших полонених і тримати віру в їхнє повернення.

Гуртуймось заради України!

1
Теги:

