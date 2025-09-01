29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.

Участь у заході взяли лідери громадських організацій, представник ДБР та депутат обласної ради. Дискусія вийшла гострою й безкомпромісною. Головні питання, які лунали на зібранні:

• Чому корупційні справи розсипаються в судах?

• Чому хабарники й казнокради досі не за ґратами?

• Чому замість занепаду корупція набирає ще більш потворних форм?

Головні акценти дискусії

Учасники підкреслили кілька принципових моментів:

• боротьба з корупцією — ключова умова безпеки держави;

• НАБУ та САП повинні мати можливість працювати незалежно від політичного й олігархічного тиску;

• суспільство має контролювати витрати бюджетних коштів і зупиняти «тіньові схеми»;

• без перемоги над корупцією неможлива і перемога у війні.

Звернення до влади

Учасниками дискусії було також підтримано звернення Всеукраїнської асоціації громад до Президента України, Генерального Прокурора України від 15 серпня 2025 року щодо посиленої уваги правоохоронних органів до діяльності органів місцевого самоврядування. У ньому, зокрема, йдеться про необхідність:

• забезпечити цілковиту об'єктивність та неупередженість дій правоохоронних органів

• детально проаналізувати причини різкого зростання кількості підозр вручених представникам ОМС як мінімум одразу в декількох регіонах

• припинити практику використання надуманих підстав для кримінального переслідування представників місцевого самоврядування

Висновок

«Корупція — це вірус, який вбиває державу зсередини. І саме суспільство має стати тим імунітетом, який зупинить його поширення» — такий головний меседж зустрічі.

Такі дискусії свідчать: громадськість Полтавщини готова не лише ставити питання, а й вимагати рішучих змін.