Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!

БлогЪ
Сьогодні, 10:47
99
Блоги

Полтавський обласний осередок ГО «Захист держави» нещодавно звернувся з офіційними листами до Полтавської обласної ради та Полтавської обласної військової адміністрації з важливим питанням: хто вчитиме школярів предмету «Захист України»?

 

Сьогодні у школах Полтавщини бракує викладачів цього курсу, а особливо тих, хто має реальний бойовий досвід. Ми переконані: саме ветерани можуть бути найкращими наставниками для підлітків.

Де гальмує система?

Наприклад, у  Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка вже навчають спеціальності «Захист України». Проблема одна: навчання це платне. Для багатьох ветеранів війни чи діючих військових це стає серйозною перепоною.

Наші пропозиції:

•  створити обласну програму (або внести зміни до чинної) національно-патріотичного виховання;

•  фінансувати навчання ветеранів та діючих військових (УБД) за спеціальністю «Захист України» з обласного бюджету;

•  забезпечити можливість ветеранам не лише здобути освіту, а й пройти соціально-психологічну реабілітацію, а після цього працювати в школах Полтавщини.

До речі, така практика вже була: ветерани та інваліди війни мали змогу безкоштовно навчатися у вишах нашої області. Тож ми пропонуємо не вигадувати велосипед, а повернути добру норму, яка реально працювала.

Чому це важливо?

Голова Полтавського обласного осередку ГО "Захист держави" Петро Ворона наголошує:

«Ветерани зможуть навчатися безкоштовно, пройти реабілітацію, а потім ділитися своїм досвідом із молоддю. Вони говоритимуть не лише з підручників, а з власного життя – про те, що означає честь, відповідальність і готовність боронити державу. Це – виграш для всіх».

Справді, хто краще за тих, хто захищав Україну на фронті, зможе навчити школярів бути свідомими, сильними та готовими до викликів?

Полтавщина має шанс показати приклад для всієї України: поставити ветеранів у класі поруч із підлітками – і виховувати нове покоління захисників.

0
Теги:

Статті автора

