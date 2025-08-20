Наша позиція – безкомпромісна підтримка заяви Спілки офіцерів України!

"Заява

Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України

Триває неоголошена і неспровокована російська агресія в Україні --війна на знищення української державності та нації. Анонсована на сьогодні в Анкоріджі зустріч президента США з воєнним злочинцем -- московським диктатором, подається як вирішальний крок у завершенні цієї війни.

Інформаційний простір переповнений відкриттями, одкровеннями й відвертими фейками про можливий розвиток і наслідки переговорів навколо російсько-української війни. Офіційні заяви та повідомлення інформативно обмежені та неоднозначні, проте експерти й дописувачі, дослідники і “небайдужіˮ політичні та громадські діячі обговорюють інсайдерські повідомлення і здобуті розвіддані з “достовірних джерелˮ.

Поряд з тим, офіційні заяви та дії російської федерації на території України свідчать про незмінність цілей агресора – “усунення першопричинˮ розв’язаної війни. Не змінилася й риторика московського окупанта. Вчергове спостерігаємо спробу замінити силу права правом сили. Це вже було – і недієздатність Ліги націй, і виключення СРСР із неї, умиротворення агресора, перегляд кордонів… Нині мало хто згадує Хельсінкський Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі 1975 року, кожен постулат якої грубо зґвалтований кремлем. Застерігаємо: порушення приписів Заключного акту щодо непорушності кордонів, визначених за результатами Другої світової війни, може спровокувати намагання їхнього перегляду в будь-якому регіоні світу.

Цинізм і віроломство, обман та зверхність, зведені у ранг принципів міжнародної політики москви, не додають віри у довговічність і стабільність укладених із нею будь-яких угод.

У зв’язку з цим Спілка офіцерів України заявляє наступне.

Публічні заяви та рішення очільників кремлівського режиму, характер бойових дій в Україні, посилення політичного й інформаційного тиску на українське суспільство і союзників не дають підстав для оптимізму щодо перспектив переговорного процесу.

Наразі ситуація не дає нам вибору – ми мусимо захищатись, за Україну маємо й надалі воювати і знищувати агресора!

Окрім того, потужним необхідним інструментом для досягнення зовнішньополітичних цілей і захисту інтересів країни є дипломатія. Спілка офіцерів України підтримує дипломатичні зусилля військово-політичного керівництва нашої держави і союзників щодо завершення війни та досягнення справедливого миру.

СОУ схвалює узгоджені з європейськими лідерами спільні принципи завершення війни в Україні. Також ми переконані: переговори про завершення війни у Європі і наступного післявоєнного облаштування не можуть бути проведеними без участі європейської спільноти. При цьому не сприймемо аніяких рішень про Україну без України, ким би вони не були ухвалені!

Спілка офіцерів України ніколи не прийме жодних територіальних поступок рф, “обмінів територіямиˮ, обмеження суверенітету і втручання в наші внутрішні справи. Водночас ми не можемо повторити помилки попередніх російсько-українських війн і брати на віру будь-які заяви без вичерпних гарантій безпеки для України. На жаль, це вже було й погано закінчилося.

Предметом окремого та обов’язкового обговорення і вирішення має бути активізація діяльності Спеціального трибуналу щодо злочинів агресії росії проти України. Зло має бути покаране, і воно буде покаране!





Слава Україні! Героям Слава!





Затверджено рішенням Виконавчого комітету Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України від 14 серпня 2025 року № 8 /2025.

Голова Всеукраїнської громадської організації Спілка офіцерів України

полковник Олександр Сасько"





Ми чітко заявляємо:

• жодних рішень про Україну без України;

• жодних територіальних поступок агресору;

• жодних “обмінів” територіями чи обмеження нашого суверенітету;

• жодних угод із кремлем без реальних, дієвих гарантій безпеки.

Сьогодні, коли триває неоголошена війна на знищення української державності, ми не маємо ілюзій: москву неможливо “умиротворити” — це вже проходили у світовій історії.

Ми підтримуємо дипломатичні зусилля військово-політичного керівництва України та союзників, але лише з однією метою — справедливий мир на умовах України.

Війна триватиме, поки агресора не буде знищено, а зло не отримає заслужене покарання у міжнародному трибуналі.

Слава Україні!

Героям слава!