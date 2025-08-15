Кременчук відповідає Орбану: «Це повні нісенітниці»

Нагадаємо, Орбан дозволив собі публічно заявити, що «Україна програла війну, а росія її виграла». Такі слова викликали обурення в усіх куточках країни, і Кременчук не став винятком. Мешканці наддніпрянського міста відгукнулися на опитування активно, емоційно та без дипломатичних реверансів.

«Не можна лишати без коментарів таку голослівну заяву»

Дівчина, яку однією із перших запитали про реакцію на висловлювання угорського прем’єра, наголосила:

«Взагалі, людина, яка робить такі безпідставні заяви, повинна піти з політики. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за життя всієї Європи».

«Це повні нісенітниці»

Колишній військовослужбовець, який отримав поранення на фронті, відповів особливо різко:

«Прем’єр-міністр Угорщини не може знати ситуацію на нашому фронті. Мої хлопці зараз стоять у районі Торецька, тримаються міцно й дають гідну відсіч. Орбан для мене не авторитет, його думка не цікавить ні мене, ні українців. А він зі своїми заявами разом із Путіним — нехай горять у пеклі».

«Ми віримо в перемогу»

Багато кременчужан підкреслювали, що подібні заяви з-за кордону не здатні вплинути на моральний дух українців:

«Я не слухала б слова про російську політику взагалі. Ми міряємо перемогу України — і я впевнена, що вона буде за нами».

Ще одна мешканка додала:

«Він не українець і не розуміє, що значить боротися за свою свободу. Йому легко судити, не відчуваючи цього на власній шкірі».

Кременчук говорить відверто: жодна заява, навіть з уст європейського політика, не змінить головного — Україна продовжує боротися й переможе. А ті, хто поширює дезінформацію чи грає на руку агресору, залишаться в історії не як «миротворці», а як люди, що обирали стояти осторонь або на боці зла.

