Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?

Получать назначенное лечение и соблюдать диету при диабете не достаточно, если Вы хотите взять болезнь под контроль. Нельзя имея сахарный диабет обойтись без прибора который называется глюкометр. Нужен он для того, что бы в любое время суток Вы могли узнать свой уровень глюкозы крови здесь и сейчас, узнать грозит ли Вам опасность или возможно Вы экстренно нуждаетесь в медицинской помощи. Если Вам поставили диагноз сахарный диабет желательно первым делом отправится за покупкой глюкометра. Или если у Вас его по какой – то причине нет. Не определяйте уровень глюкозы по своим ощущениям ! Это не правильно, с течением диабета они могут притупляться и даже меняться. Ваши ощущения при диабете важны, но ориентироваться как протекает болезнь можно только используя глюкометр!

Прибор достаточно прост в применении. Всем когда – то брали кровь из пальца. Забор крови глюкометром выглядит примерно так же. Вы самостоятельно прокалываете себе палец специальным устройством, которое входит в комплект к глюкометру и позволит это сделать безболезненно, далее выступившую каплю крови отправляете на специальную тест – полоску вставленную в сам прибор, который на экране покажет Вам уровень глюкозы крови в среднем через 3- 5 секунд. Звучит может быть сложно, если Вы никогда не пользовались и не видели этого прибора, но стоит раз попробовать и все станет понятно. К каждому глюкометру прилагается подробная инструкция , где в картинках нарисованы Ваши пошаговые действия. Но перед тем как им воспользоваться его нужно приобрести. А вот тут уже возникает ряд вопросов. Где ? Какой лучше? Сколько стоит?

К сожалению, для взрослых пациентов с сахарным диабетом в нашей стране не предусмотрено никаких социальных программ по безоплатной выдаче глюкометров и обеспечении в их расходниках. Все прийдется приобретать за свои личные средства. Диабет , к сожалению, не «дешевая » болезнь. Но глюкометр позволить себе сможет почти каждый. Купить его можно в крупных сетях аптек или приобрести в интернете. Стоимость будет зависеть от технических характеристик, внешнего вида, производителя и т.д. как впрочем и с любой техникой. Но с выбором глюкометра важно обратить внимание на :

- наличие сервисного центра у этой фирмы производителя глюкометра и как сложно или просто можно с ними связаться ( так как 1 раз в год любой прибор будет нуждаться в калибровке) ;

- учитывать не только цену глюкометра, а и цену тест- полосок к этой модели глюкометра. ( 1 тест - полоска = 1 измерение глюкозы крови). Прибор Вы купите однократно, а тест – полоски Вы будете докупать по мере их окончания. Что важно знать, что у каждого глюкометра индивидуальная модель тест – полосок , которая к ним подходит. Иногда стоимость полосок достаточно высокая. Поэтому всегда уточняйте не только цену глюкометра, а и цену тест – полосок к нему.

- прежде чем покупать глюкометр, почитайте отзывы потребителей данной модели в интернете, иногда это помогает определиться с выбором.

На сегодняшний момент наиболее известны глюкометры такие как : Bionime, Accu Chek , GAMMA и др. Модель глюкометра выбирайте максимально простую, суть у них одна. Из более современного на сегодняшний день лучший контроль диабета ( касается детей и их родителей\подростков и людей кто дружит с техникой) сможет обеспечить сенсор – глюкометр DEXOM и FreeStyle Libre – измерять глюкозу можно хоть каждые 5 минут, знать повысится она или будет снижаться в близжайщее время и при этом не нужно делать никаких проколов пальца. Но здесь немного уже кусается цена, поэтому этот вариант измерения глюкозы, к сожалению, не каждый сможет себе позволить.

После приобретения глюкометра желательно сверить его показания с лабораторией в начале использования. Но сверять нужно только кровь из пальца ( из вены показатели будут значительно разнится) и как говорится « не отходя от кассы». Как только лаборант возьмет у Вас кровь из пальца, следующую каплю крови из проколотого пальца Вы используете для проверки своего глюкометра не выходя из манипуляционного кабинета. Лучше так сделать хотя бы 2 раза. Допускается небольшая погрешность до 1 ммоль\л. Таким образом можно проверять глюкометры не только новые, но и те, которыми вы пользуетесь уже давно.

Когда уже диагноз установлен, привязывать себя к лаборатории на постоянной основе нет смысла. Вы конечно будете ее посещать, но для сдачи других не менее важных показателей. А вот глюкозу крови нужно проверять часто , некоторым пациентам даже несколько раз в день и ответ в таких ситуациях нам нужен незамедлительно. Особенно важно измерять глюкозу крови не только натощак, а и после основных приемов пищи. Вот для этого - глюкометр в помощь. И когда Вы приходите к врачу на прием и у Вас спрашивают : «Какой у Вас уровень глюкозы в крови?» Вы должны назвать минимум 2 показателя – уровень глюкозы натощак и через 2 часа после основного приема пищи. Потому что утренний показатель глюкозы может быть в норме, а вот после еды переходить все допустимые границы. Поэтому для продуктивного разговора с врачом Вы должны подготовиться и знать ответы на этот вопрос. А вот как часто измерять глюкозу крови конкретно Вам- ответит лишь Ваш доктор, учитывая течение и тяжесть Вашего диабета, здесь индивидуально. Но есть определенный минимум для всех - 2 раза в неделю в разное время для тех, кто принимает сахароснижающие препараты, и минимум 3 раза в неделю в разное время для тех, кто принимает инсулин. И общее правило – в любой непонятной ситуации в любое время, если Вы чувствуете себя плохо.