Впервые выявленный сахарный диабет. Алгоритм действий.

Не паниковать. Знание и обнаружение проблемы в этом случае - это уже Ваше оружие. Далее следует это подтвердить, принять ( что порой оказывается самым сложным), пройти до обследование и начать грамотно подобранное конкретно для Вас лечение.

Для начала давайте вспомним диапазон нормального уровня глюкозы крови у здорового человека : 3.3 -5.5 ммоль\л. То есть, все что выше значения 5.5 ммоль\л, каким бы методом Вам бы не сделали этот анализ, уже должно Вас насторожить и заставить записаться к врачу. Если уровень глюкозы крови 7.0 ммоль\л натощак и выше = диагноз сахарный диабет.

Но к любому анализу и к анализу крови на глюкозу нужно приготовиться. Здесь все просто, как и с большинством анализов : накануне сдачи анализа последний прием пищи должен быть не позднее 20.00. А утром следующего дня натощак Вы сдаете анализ крови на глюкозу в лаборатории.

Получить направление на анализ Вы можете у Вашего семейного врача, с которым Вы заключили декларацию, и сдать его бесплатно в амбулатории семейной медицины. Второй вариант - за ваши деньги , без направления и обращения к специалисту , а только с Вашим большим желанием сдать анализ на глюкозу в любой частной лаборатории, которых у нас в Кременчуге не мало.

Но анализ крови на глюкозу, если мы говорим о первично выяленном сахарном диабете нужно сдавать именно в лаборатории, потому что, для подтверждения или исключения диагноза сахарный диабет мы ориентируемся не на данные глюкометра (конечно мы их учитываем, но не выставляем по ним диагнозов) , а на заключение сертифицированной лаборатории. Более того, как правило, одного анализа оказывается мало и не редко можно пропустить сахарный диабет. Ведь полученный результат глюкозы крови показывает уровень ее концентрации на момент взятия анализа. При «скрытом» течении болезни уровень глюкозы натощак может оставаться нормальным, а повышаться только после приемов пищи. Но после еды анализы ведь не делают. Как быть? Выход есть. Если Вы входите в группу риска по развитию сахарного диабета, или Вы подозреваете наличие его у себя, а возможно где –то , когда – то вам говорили, что уровень глюкозы немного повышен- в таком случае в обязательном порядке нужно сделать анализ на гликозилированный гемоглобин. Это длинное слово позволит узнать средний арифметический уровень глюкозы крови у вас за последние три месяца. А выглядит он - как однократный забор венозной крови по предыдущему алгоритму. Если этот показатель выше 6.5 % - Ваши опасения оправдались, к сожалению.

Следующий этап – выбор специалиста, к которому вы будете обращаться. Это может быть Ваш семейный врач, с которым вы заключили декларацию или врач узкой специализации – эндокринолог. Но, к врачу эндокринологу Вы сможете попасть только по направлению от семейного врача, если мы говорим о государственных учреждениях, где консультацию вы получите абсолютно бесплатно. Второй вариант – обратится к эндокринологу, который есть почти в каждой частной медицинской клинике , но здесь за консультацию узкого специалиста Вам прийдется заплатить около 300- 320 грн\ за прием. И в том и в том случае, это будет правильным решением, выбор за Вами. Не правильным решением будет обратиться за помощью к «бывалой» соседке или соседу, который болеет уже 15 лет сахарным и «все знает», да и вообще может сказать какую он пьет таблетку и она Вам точно поможет. Это всегда заканчивается плохо.

Помните, мы все индивидуальны, у нас свой возраст, рост, вес, наличие других каких – то болезней и свои индивидуальные анализы, которые ну никак не могут быть одинаковые с вашим товарищем и даже родственником. Поэтому то, что хорошо для одного человека, может быть губительно для другого. А сколько дезинформации можно получить таким способом ! Поэтому убедительная просьба, для назначения лечения от сахарного диабета выбирайте человека с медицинским образованием и того, кому Вы доверяете. К нему для первичного осмотра Вы идете лично с двумя анализами :

- анализ крови на глюкозу( натощак) , сделанный в сертифицированной лаборатории ;

- анализ крови на гликозилированный гемоглобин.

Для начала этого достаточно. Все остальное необходимое вам назначит врач- и дальнейшее дообследование и лечение на этапе дообследования уже согласно полному объективному осмотру, данных истории Вашей болезни и других сопутствующих заболеваний. И расскажет варианты, которые подходят конкретно Вам, согласно Вашим анализам.

Берегите себя, будьте здоровы.