29 серпня вшанують пам’ять загиблих в Іловайському котлі

29 серпня у Кременчуці вшанують пам’ять військових, які загинули в Іловайському котлі.
О 10.00 у парку «Ювілейний» відбудеться меморіальний захід із вшанування пам’яті військових.
Іловайський котел став однією з найкривавіших подій за час проведення антитерористичної операції на сході України. За даними офіційної статистики в Іловайській трагедії загинуло близько 400 українських військових та 500 поранено.
Під Іловайськом загинули й 11 кременчужан: Олексій Борищак, Антон Бутирін, Олексій Древаль, Юрій Дудка, Андрій Деребченко, В’ячеслав Іонов, Олександр Карпенко, Антон Кирилов, Василь Милащенко, Дмитро Назаренко, Степан Усс.
Деякі бійці, які брали участь у АТО в районі Іловайську ще й досі вважаються зниклими безвісти. Минуло 7 років від Іловайської трагедії, але досі не всі полеглі Герої поховані. Доля ще одного кременчужанина, Ігоря Ткаченка, залишається невідомою.