29 серпня вшанують пам’ять загиблих в Іловайському котлі

Сьогодні, 07:23 Переглядів: 202

29 серпня у Кременчуці вшанують пам’ять військових, які загинули в Іловайському котлі.

О 10.00 у парку «Ювілейний» відбудеться меморіальний захід із вшанування пам’яті військових.

Іловайський котел став однією з найкривавіших подій за час проведення антитерористичної операції на сході України. За даними офіційної статистики в Іловайській трагедії загинуло близько 400 українських військових та 500 поранено.

Під Іловайськом загинули й 11 кременчужан: Олексій Борищак, Антон Бутирін, Олексій Древаль, Юрій Дудка, Андрій Деребченко, В’ячеслав Іонов, Олександр Карпенко, Антон Кирилов, Василь Милащенко, Дмитро Назаренко, Степан Усс.

Деякі бійці, які брали участь у АТО в районі Іловайську ще й досі вважаються зниклими безвісти. Минуло 7 років від Іловайської трагедії, але досі не всі полеглі Герої поховані. Доля ще одного кременчужанина, Ігоря Ткаченка, залишається невідомою.

Ігор Ткаченко, 30 грудня 1994 року народження. Ігор служив в 93-й механізованій бригаді. Останній раз його бачили разом з 19-річним кременчужанином Антоном Кириловим, загиблим 29 серпня 2014 року за вихід з Іловайського котла по «зеленому коридору» на дорозі між селами Многопілля - Красносільське - Осиково.