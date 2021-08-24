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Кременчук, Культура, ТЪ представляет

З жовто-блакитними кульками та стягом: у Кременчуці відбувся парад вишиванок

Сьогодні, 21:12 Переглядів: 213

 Захід зібрав понад сотню кременчужан

У День Незалежності у Кременчуці відбувся парад вишиванок. Понад сотня кременчужан увишиванках та національній символіці пройшлися від палацу культури Кредмаш до площі Перемоги. Колону очолили діти та дорослі на роликах, вони мали звернути увагу на активну спортивну молодь міста. 

На вишиванці містяни зробили спільне фото, задали бажання про мирне небо та випустили у небо 30 синіх та жовтих кульок. 

 

Цей захід був організований громадською організацією оскільки влада міста посилаючись на карантинні обмеження не проводила масових святкувань. 

- Хочеться об'єднати громади. Сьогодні як ніколи треба об'єднувати людей. Крім молоді на роликах у нас будуть два великих стяги жовтого та синього кольорів, які роз'єднані, але ми їх символічно об'єднаємо у колоні, - зауважив керівник громадської організації "Ай лав Кременчук" та один з організаторів заходу Андрій Редькін. 

Цікаво, що Кременчук не єдине місто в Україні, де громада стала ініціатором проведення параду вишиванок. У Краматорську ексжурналіст "Кременчуцького Телеграфа" Олексій Ладика отримав дозвіл на проведення й разом з однодумцями парадом відсвяткували День Незалежності України. 

Олексій Ладика огорнутий у прапор України вигукує патріотичні гасла

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: парад День Незалежності
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