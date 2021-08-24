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Кременчук, Фотоколекція

Кілька сотень кременчужан у вишиванках проїхалися велопарадом на День Незалежності

Сьогодні, 17:36 Переглядів: 821

  Як це було дивіться у фоторепортажі від ТЪ
Фото: Артем Коваленко

24 серпня у Кременчуці відбувся традиційний велопарад до Дня Незалежності. Колона велосипедистів у вишиванках зібралася біля Будинку культури КрАЗ й по просп. Свободи вирушила до площі Перемоги.

Як це було дивіться у фоторепортажі ТЪ.

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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: велопарад День Незалежності
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