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Снайперам на передову потрібно термінова допомога

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 117

 

Одну проблему вирішують - інша вилазить

Волонтерка Ольга Назарова збирає кошти на ремонт авто для снайперів. Машина потрібна на вчора, а коштів на ремонт авто - обмаль. Необхідна наша допомога.

- Майже місяць Роман Шпигун весь свій вільний час проводить за ремонтом. Одну проблему вирішує - інша вилазить. Друзі вже жартують, що Ромчик з тією машиною зрісся. За великим рахунком, треба купувати новий автомобіль. Але ж ми розуміємо, що зараз не 14-15 роки, коли ми могли назбирати кошти, щоб купувати автомобілі на передову. Тож, мусимо ремонтувати те, що колись купили. Бо без машини нашим хлопцям - ніяк, - зауважила волонтерка.

На ремонт вже витратили 8531 грн. На волонтерському рахунку лишилось 7086 грн і 25 євро.

Хто має можливість і бажання допомогти нашим - будемо безмежно вдячні! Картка ПриватБанку: 5168 7554 2277 4246, Назарова Ольга.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна військові допомога
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