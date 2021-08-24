Снайперам на передову потрібно термінова допомога

Волонтерка Ольга Назарова збирає кошти на ремонт авто для снайперів. Машина потрібна на вчора, а коштів на ремонт авто - обмаль. Необхідна наша допомога.
На ремонт вже витратили 8531 грн. На волонтерському рахунку лишилось 7086 грн і 25 євро.
Хто має можливість і бажання допомогти нашим - будемо безмежно вдячні! Картка ПриватБанку: 5168 7554 2277 4246, Назарова Ольга.
Акция "Телеграфа" в помощь украинским военнослужащим. Мы призываем кременчужан оказать посильную помощь нашим солдатам. Деньги, продукты и вещи нужно приносить в приёмную издательского дома "Приватная газета" по адресу: ул. Шевченко, 50-А. Телефон для справок: 097-210-32-00 (Иван).