«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?

Сахарный диабет – это болезнь, которая прежде всего меняет образ жизни человека. Иногда очень даже дисциплинирует. Рутинные замеры глюкозы крови глюкометром, контроль и избирательность в еде, отказ от вредных привычек, систематические физические нагрузки. И то, о чем сегодня пойдет речь, – обязательный визит к врачу, как минимум 1 раз в год, при условии отсутствия каких-либо жалоб или вопросов. Как раз для продуктивного визита к врачу и с целью контроля наиболее важных показателей, ниже приведен список анализов (кроме Ваших регулярных замеров глюкозы крови), которые помогут рассказать о течении Вашей болезни более развернуто. Важный аргумент почему это стоит делать ежегодно - они позволяют обнаружить проблему в определенных органах и вовремя на это среагировать. Потому что при сахарном диабете существуют обратимые и необратимые изменения в организме. И наша задача не пропустить этот момент, когда мы можем оказать помощь, а не только выставить диагноз и оформить группу инвалидности.

Все нижеприведенные анализы Вы можете сдать частично безоплатно у своего семейного врача и \или\ в любой частной клинике или лаборатории.

Обязательно к проверке 1 раз в год, при отсутствии патологии или отклонения в этих анализах ранее:

1. Общий анализ крови.

2. Общий анализ мочи.

3. Анализ мочи на микроальбуминурию.

4. Гликированный гемоглобин ( при условий нормальных значений показателя гемоглобина в общем анализе крови).

5. Биохимический анализ крови: билирубин общий + прямой, АЛТ, АСТ, креатинин, мочевина, общий белок.

6. ЕКГ.

7. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек.

8. Контроль артериального давления у лиц с артериальной гипертензией 2 раза в день и на приеме у врача.

9. Липидограмма.

10. Кровь на мочевую кислоту.

11. По показаниям и направлению врача : доплерография сосудов нижних конечностей- вен и артерий.

12. Консультация окулиста с обязательным осмотром глазного дна 1 раз в год , даже при отсутствии жалоб на ухудшение зрения!

Все эти непонятные термины к пониманию и запоминанию не обязательны, они обязательны для сдачи, для этого к примеру в частной лаборатории или частной клинике достаточно только Вашего желания и этого списка. А для их расшифровки и так нужного нам контроля – это к Вашему семейному врачу или эндокринологу. В случае необходимости, отклонения показателей от нормы или Ваших специфических жалоб врач обязательно назначит дообследование на приеме. И если Вы воспользуетесь выше приведенным списком _ Вы сэкономите время и себе и Вашему врачу как минимум на одном визите.