Дитину привезли до лікарні на «швидкій» - але там в допомозі відмовили

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 916 Коментарів: 1

Хлопчику з травмою носа навіть не зробили рентген, натомість порадили почекати до ранку

До редакції «ТелеграфЪ» 29 вересня звернулася пані М., і розповіла історію, що змусила в черговий раз замислитися про спроможність медичної системи Кременчука надати громадянам своєчасну і якісну допомогу. Цього разу мова йде про дітей.

Надвечір 28 вересня з сином пані М. сталася біда: хлопчик впав і травмував носа. Мати викликала швидку допомогу. Медики та поліція швидко приїхали на місце події і дитині запропонували зробити рентген. До Кременчуцької міської дитячої лікарні машина «швидкої» приїхала близько 20.45. В приймальному відділенні, за словами матері, хлопчика навіть не оглянули, – просто розвели руками і сказали, що нічого вдіяти не можуть та запропонували чекати ранку.

Пані М. розповіла, що приблизно в той самий час в лікарню привезли ще одного хлопця – зі зламаною рукою. Але й цій дитині запропонували чекати ранку.

Жінка спробувала зняти все, що відбувається, на камеру – але чергова медсестра просто втекла!

З лікарні пані М. з сином поїхали ні з чим. У дитини набряк та синець на обличчі.

Ситуацію прокоментував лейтенант поліції з екіпажу, який супроводжував машину «швидкої допомоги» і став свідком подій:

- Вони завели дитину, і медики сказали, що чергового травматолога немає, рентген теж ніхто робити не буде та запропонували прийти вранці. На мою думку, таке відношення до травмованої дитини неприйнятне. Якби це була доросла людина, ще можна було б почекати, але ж це дитина! І це не поодинокий випадок, там ще був батько з хлопчиком, який зламав руку. Вони теж поїхали додому, в лікарні сказали прийти наступного дня.

«ТелеграфЪ» спробував поговорити з виконуючим обов’язки директора лікарні Русланом Германом, але він відмовився прокоментувати ситуацію, посилаючись на Департамент охорони здоров’я:

- Я без дозволу департаменту охорони здоров’я не можу нічого коментувати.

Звісно, ми звернулися до голови зазначеного департаменту Максима Середи.

- Іноді виникають ситуації, коли саме травмпункт не перекривається чергуванням лікаря-травматолога. Але завжди в лікарні чергують хірурги, тобто лікарі суміжних спеціальностей. Можливо, чергова медсестра неправильно донесла інформацію. Приміром, вчора там була дитина з переломом без зміщення. Звісно, дитині зробили рентген – телемедицина дозволяє проаналізувати результати дослідження дистанційно, - її оглянув хірург. Чому сталося так, що травматолога не було? У лікарів перенавантаження. Влітку один з лікарів звільнився з роботи. Ще рік тому ми подали заявку, і маємо лікаря-інтерна, який закінчує інтернатуру і невдовзі вийде на роботу. На жаль, ми не можемо набирати лікарів в резерв, але робимо все, аби в разі необхідності вони йшли до нас. Можу вас запевнити, що без медичної допомоги дитину з травмпункту не відпустять.

Попри слова пана Середи, пані М. каже, що її син залишився без медичної допомоги, дитині навіть не поклали лід на перенісся. Підтвердити чи спростувати слова голови департаменту про те, що іншому хлопчику допомогу все ж таки надали, ми не можемо.

Що стало причиною – брак комунікативних навичок у чергової медсестри, накладки в графіку чергування, чи сукупність цих факторів, - наразі має другорядне значення. Адже маємо факт: з дитиною сталася біда, і працівники лікарні нічого не зробили, аби полегшити її страждання.

Наприкінці бесіди Максим Середа пообіцяв зробити все, аби ситуація не повторилася:

- Сьогодні ще раз переглянули розклад лікарів, і травмпункт буде забезпечений цілодобово – в тому числі дитячими ортопедами-травматологами.

Чи дійсно кременчужани можуть розраховувати на хоча б якусь допомогу лікарів у разі нещасного випадку з дитиною, покаже час.