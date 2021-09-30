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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Хокейний клуб «Кременчук» заявив 19-річного захисника

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 205

  

Спортсмен виступав за юніорську кременчуцьку команду

Кременчуцький хокейний клуб дозаявив захисника Єгора Глухова. 19-річний хокеїст у 2018-2020 рр. виступав за дніпровське «Динамо» в молодіжних чемпіонатах України. У 36 матчах Глухов не відзначився набраними очками, але став срібним призером першості України U19.

Відзначимо, що в сезоні 2017/18 захисник провів за «Кременчук» 20 матчів у чемпіонаті України U16, набравши 6 (5+1) очок.

Нагадаємо, що наступний матч «містяни» проведуть 1 жовтня проти київського «Сокола». Початок зустрічі о 19:30, пряма трансляція - на телеканалі XSPORT +.

 

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Нагадаємо, що після скандалу у матчі з Донбасом, Андрій Денискін публічно вибачився перед гравцем Донбасу. Засудив дії гравця хокейний клуб Кременчук. 

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Автор: Альона Душенко
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