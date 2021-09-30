Хокейний клуб «Кременчук» заявив 19-річного захисника

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 205

Кременчуцький хокейний клуб дозаявив захисника Єгора Глухова. 19-річний хокеїст у 2018-2020 рр. виступав за дніпровське «Динамо» в молодіжних чемпіонатах України. У 36 матчах Глухов не відзначився набраними очками, але став срібним призером першості України U19.

Відзначимо, що в сезоні 2017/18 захисник провів за «Кременчук» 20 матчів у чемпіонаті України U16, набравши 6 (5+1) очок.

Нагадаємо, що наступний матч «містяни» проведуть 1 жовтня проти київського «Сокола». Початок зустрічі о 19:30, пряма трансляція - на телеканалі XSPORT +.

Клуби УХЛ звернулися в Міжнародну федерацію хокею. 4 клуби УХЛ вважають не достатнім покарання хокеїста Кременчука

Дисциплінарний комітет Федерації хокею України прийняв рішення про застосування до Андрія Денискіна - обов'язкову дискваліфікацію на 3 матчі і додаткову на 10 матчів, яку можна замінити грошовою компенсацією в розмірі 50 000 грн.

Хокейні клуби «Білий Барс», «Краматорськ» і «Маріуполь» підтримали ХК «Донбас», і направили спільний лист до Міжнародної федерації хокею з проханням проведення об'єктивного розслідування і прийняття нового рішення про заборону хокеїстові Андрію Денискіну брати участь в будь-яких змаганнях, що проводяться під егідою IIHF.

Нагадаємо, що після скандалу у матчі з Донбасом, Андрій Денискін публічно вибачився перед гравцем Донбасу. Засудив дії гравця хокейний клуб Кременчук.